Supercoppa di Spagna, Barcellona-Atletico Madrid: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Barcellona-Atletico Madrid: incontro valido per la seconda semifinale della Supercoppa di Spagna, calcio d’inizio alle ore 20

GEDDA – Tra poco faranno il loro ingresso in campo i giocatori di Barcellona e Atletico Madrid nel match valevole per la seconda semifinale della Supercoppa di Spagna. Per quanto concerne il capitolo formazioni scopriremo tutti i dettagli dalle ore 19 circa quando usciranno quelle ufficiali.

Le formazioni ufficiali di Barcellona – Atletico Madrid

BARCELLONA (4-3-3): Neto; Sergio Roberto, Piquè, Lenglet, Jordi Alba, Vidal, Sergio Busquets, De Jong, Messi, Suarez, Griezmann. Allenatore: Valverde

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Felipe, Savic, Lodi; Correa, Herrera, Thomas Partey, Saul; Joao Felix, Morata. Allenatore: Simeone