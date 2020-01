Diretta Carpi – Sudtirol: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Carpi – Sudtirol del 12 gennaio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie C, calcio d’inizio alle ore 17:30

CARPI – Domenica pomeriggio, 12 gennaio 2020, alle ore 17.30, allo Stadio Sandro Cabassi si affronteranno il Carpi e il Sudtirol. Gli emiliani sono secondi in classifica e vengono da uno straordinario periodo di forma, 7 vittorie di fila in campionato, le ultime, sempre con il risultato di 1-0 contro, Triestina, Vis Pesaro e Sambenedettese; (tra queste vittorie è arrivata una sconfitta in Coppa Italia di Serie C contro la Pro Vercelli, con il risultato di 1-0). Gli ospiti, invece, sono in un periodo di affanno, hanno ottenuto soltanto 3 punti nelle ultime 4 partite, vincendo a Ravenna e uscendo sconfitti dal campo contro Triestina, Vicenza e Piacenza. In campionato vanta della quinta posizione con 35 punti, solamente 6 in meno rispetto agli avversari di questa giornata, che considerando gli ultimi risultati è un margine che poteva essere sicuramente ridotto. Dunque non ci resta che seguire questo match per vedere chi la spunterà.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

Le probabili formazioni di Carpi – Sudtirol

CARPI (4-4-2): Ligi; Saric, Nobile, Rossoni, Maurizi; Hraiech, Jelenic, Sarzi Puttini, Biasci; Sabotic, Fofana. Allenatore: Fabrizio Castori.

SUDTIROL (4-1-3-2):Cucchietti; Ierardi, Polak, Alari, Fabbri; Berardocco; Tait, Casiraghi, Morosini; Turchetta, Mazzocchi. Allenatore: Stefano Vecchi.

É Fabio Natilla di Molfetta l’arbitro designato alla direzione di Carpi-SudTirol di domenica 12 gennaio. Sarà assistito da Giuseppe Pellino di Frattamaggiore e Fabio Mattia Festa di Avellino.

Dove vedere la partita in TV ed in streaming

Il calcio d’inizio della gara, è previsto per le ore 17.30 al Sandro Cabassi di Carpi. La partita sarà trasmessa in streaming da Eleven Sports, che ha acquistato tutto il pacchetto relativo al campionato di serie C. Per farlo sarà necessario abbonarsi annualmente o mensilmente.