Diretta Novara – Monza: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Novara-Monza del 12 gennaio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie C, calcio d’inizio alle ore 17.30

NOVARA – Domenica pomeriggio, 12 gennaio 2020, alle ore 17.30, a Novara allo stadio Silvio Piola, si affronteranno il Novara ed il Monza. I piemontesi sono quarti in classifica, in piena zona playoff con 32 punti. Il Monza con 46 punti è la regina e incontrastata del girone. Ha ormai un piede e mezzo in serie B. In estate il presidente Berlusconi con Galliani, hanno costruito una squadra prr vincere il campionato. In rosa possono vantare numerosi calciatori che hanno militato in serie A, e tanti in serie cadetta. Insomma una squadra, che comunque domenica incontrerà comunque una squadra molto forte. Anche il Novara è abbastanza attrezzato, e la classifica attuale lo dimostra. La partita sarà sicuramente una delle gare piu spettacolari del torneo. Nelle fila delle due squadre infatti, sono presenti numerosi calciatori di qualità. Tra i brianzoli in maniera particolare, ci sono elementi di primissimo livello. Intanto Berlusconi potrebbe rinforzare ulteriormente la rosa del Monza, durante il periodo dedicato al mercato invernale. In questo modo continuerebbe a programmare la prossima stagione.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 12 gennaio dalle 17.30 informazioni in diretta sul match.

Le probabili formazioni di Novara-Monza

Novara (4-3-3): Visconti, Gonzales, Barbieri, Buzzegoli, Nardi, Bortolussi, Bianchi, Piscitella, Sbraga, Peralta. All: Simone Banchieri

Monza Calcio (4-3-1-2): Lamanna; Paletta, Scaglia, Bellusci, Sampirisi; Armellino, Fossati, Rigoni; Chiricò; Marchi, Brighenti. All: Christian Brocchi

Mister Banchieri è consapevole della difficoltà del match, ma proverà a mettere in difficoltà i brianzoli. Christian Brocchi, sa di essere il grande favorito del torneo, ma nonostante tutto continua a predicare calma.

Dove vedere la partita in TV ed in streaming

Il calcio d’inizio della gara, è previsto per le ore 17.30 al Silvio Piola di Novara. La partita sarà trasmessa in streaming da Eleven Sports, che ha acquistato tutto il pacchetto relativo al campionato di serie C. Per farlo sarà necessario abbonarsi annualmente o mensilmente.