Diretta Vis Pesaro – Cesena: risultato in tempo reale, tabellino

Vis Pesaro – Cesena del 10 gennaio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie C, calcio d’inizio alle ore 17.30

PESARO – Domenica pomeriggio, 12 dicembre, alle ore 17.30, a Pesaro si affronteranno la Vis Pesaro ed il Cesena. Le due compagini non stanno disputando un campionato di primissima fascia. I padroni di casa sono praticamente invischiati nella lotta salvezza. Con 19 punti all’attivo, sono ad un passo dalla zona calda. I romagnoli bianconeri invece, hanno racimolato 24 punti. Una classifica un po’ anonima, che per il momento mantiene il Cesena lontano da pericoli. Anche i bianconeri rappresentano una delle nobili decadute del nostro calcio. La Serie C, in effetti è una categoria dove ci sono tante squadre, che hanno militato per anni in Serie A. Nell’ultima giornata del 2019, il Cesena ha vinto con il risultato di 1-0 sul campo dell’Arzignano. La Vis Pesaro invece è reduce dal pareggio rimediato in trasferta contro la FeralpiSalò. Lallenatore Pavan della squadra di Mauro Bosco, cerca punti per tirarsi fuori dalla zona calda. La squadra di Francesco Modesto invece potrebbe tentare di portare a casa lintera posta in palio. In questo caso i bianconeri potrebbero anche provare ad affacciarsi vicino alla zona playoff.

Le probabili formazioni di Vis Pesaro-Cesena

La Vis Pesaro si dovrebbe presentare tra le mura amiche con i seguenti undici:

Vis Pesaro (3-5-2): Puggioni, Farabegoli, Leji, Gianola, Misin, Ejhaki, Paoli, Rubbo, Pedrelli, Voltan, Grandolfo. All: Pavan

Il Cesena dovrebbe scendere in campo con i seguenti undici:

Cesena (3-4-1-2): Agliardi, Giraudo, Brignani, Maddaloni, Butic, De Feudis, Ciofi, Franco, Sabato, Borello. All. Modesto

Per entrambe le compagini sarà una vera e propria battaglia. I bianconeri inoltre potranno contare sull”apporto del proprio pubblico. I biglietti del settore ospiti infatti, sono andati in fumo in pochissimo tempo. Si attende quindi il pubblico delle grandi occasioni, per una gara molto sentita.

