I suggerimenti per le scommesse sulle partite di domenica 12 gennaio sono dedicati integralmente alla diciannovesima giornata del campionato di Serie A

Dopo gli anticipi di sabato, domenica 12 gennaio si gioca la diciannovesima e ultima giornata di andata del campionato di Serie A 2019 – 2020. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a dette competizioni, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Udinese – Sassuol0 1 (ore 12.30)

Scontro salvezza. I friulani, vittoriosi al Via del Mare grazie al gol di De Paul nei minuti finali, sono tredicesimi con 21 pumti. Due lunghezze in meno per i neroverdi, che nell’ultumo turno disputato sono caduti a Marassi contro il Genoa.

Fiorentina – Spal 1 (ore 15)

Scontro salvezza. I Viola, dopo il pari ottenuto a Bologna sono diciottesimi con 16 punti e in cerca della prima vittoria della gestione Iachini; la squadra di Semplici è il fanalino di coda del torneo e nell’ultimo turno disputato ha perso in casa dal Verona.

Sampdoria- – Brescia 1 (ore 15)

Altro scontro salvezza. I blucerchiati provengono dal pareggio a San Siro contro il Milan e sono sedicesimi con 16 punti; due lunghezze in meno per le Rondinelle, penultime a pari merito con il Genoa e reduci dalla sconfitta interna contro la Lazio.

Torino – Bologna 1 (ore 15)

I granata provengono dalla vittoria ottenuta all’Olimpico contro la Roma grazie alla doppietta di Belotti è in classifica sono noni con 24 punti. Una lunghezza in meno per i felsinei, decimi e reduci dal pareggio casalingo contro la Fiorentina. Giovedì il Torino si è qualificato per i quarti della Coppa Italia vincendo ai rigori contro il Genoa, dopo che tempi regalamentari e supplementari si erano chiusi sul risultato di 1-1

Hellas Verona – Genoa 1 (ore 18)

Gli scaligeri provengono dalla vittoria ottenuta a Ferrara e in classifica sono undicesimi con 22 punti. Otto lunghezze in meno per i rossoblu, penultimi ma tornato al successo contro il Sassuolo nella gara di esordio di Nicola in panchina; giovedi sono stati esclusi dalla Coppa Italia perdendo ai rigori contro il Torino, dopo che tempi regalamentari e supplementari si erano chiusi sul risultato di 1-1.

Roma – Juventus 2 (ore 20.45)

Posticipo serale e big match della diciannovesima giornata del campionato di Serie A. I giallorossi, nonostante la sconfitta casalinga contro il Torino, occupano ancora la quarta posizione con 35 punti; dieci lunghezze in più per la squadra di Sarri, che si contenderanno il primato in classifica con l’Inter con il vantaggio di conoscere già il risultato di San Siro. La tradizione all’Olimpico è leggermente a vantaggio dei padroni di casa.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 12 gennaio 2020

Udinese – Sassuolo 1 (2,30)

Fiorentina – Spal 1 (1,48)

Sampdoria – Brescia 1 (2,00)

Torino – Bologna 1 (2,20)

Hellas Verona – Genoa 1 (2,20)

Roma – Juventus 2 (2,25)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 374 euro