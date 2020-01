Giornata di anticipi il 10 gennaio 2020 per la Ligue 1 e Premier League. In campo anche diversi campionati europei come in Portogallo e Olanda

Venerdì 10 gennaio all’insegna degli anticipi in particolare in Europa dove spiccano gli incontri in Ligue 1 e Premier League. Saranno proprio Rennes – Marsiglia e Sheffield United – West Ham quelli che seguiremo oggi più da vicino con aggiornamenti in tempo reale. Si gioca anche in Arabia Saudita, a Cipro, Galles, India, Irlanda del Nord, Olanda, Portogallo. In Italia spazio al campionato Primavera 1 con l’interessante sfida tra Genoa e Atalanta. Prima di sfogliare il quadro completo con tutti i risultati aggiornati in tempo reale e consultato altri link utili su pronostici e guida tv vediamo i match che si sono già disputati.

Partiamo dalla Copa Sao Paulo de juniores con i successi di Joinville sul Mirassol 3-2, del Vitoria sul XV de Jau 2-0 e dell’Agua Santa sul Flamengo 3-0. In India per la I-League pareggio per 1-1 tra Real Kashmir e Minerva mentre è in corso di svolgimento, in A-League per il campionato australiano la sfida tra Newcastle Jets e Sydney Fc con gli ospiti che a un quarto d’ora dalla fine conducono per 2-1.

FIFA > Freundschaft Vereine 2020 > Kalenderwoche



KV Mechelen - AZ Alkmaar



11:00 FC Ingolstadt 04 - KAA Gent



11:30 FC Carl Zeiss Jena - BB Erzurumspor



13:00



Bor. Mönchengladbach - Friburgo

Viktoria Köln - Budaörs SC



14:00



Bayer Leverkusen - FC Utrecht

Colonia - KRC Genk

1. FC Saarbrücken - SV Darmstadt 98

Wolfsburg - FC Seoul



15:00



Bor. Mönchengladbach - Friburgo

Augsburg - Cercle Brugge



15:30 SpVgg Greuther Fürth - Bayern München II



16:00



Bayer Leverkusen - FC St.Gallen

1. FC Magdeburg - Erzgebirge Aue

Waasland-Beveren - Sparta Rotterdam

Fortuna Düsseldorf - FC Basilea



16:30 Standard Liège - PEC Zwolle



17:00 Servette Genève - Wolfsburg



17:30 KRC Genk - Ferencvárosi TC



18:00



Amburgo - Schalke 04

VVV-Venlo - KV Kortrijk



AFC > U23 Championship 2020 Thailand > Gruppo D



11:15 Vietnam - EAU 0-0 *



14:15 Corea del Nord - Giordania



Arabia Saudita > Premier League 2019/2020



13:35 Al Hazem - Al Shabab



16:05 Al Taawoun - Al Fateh



18:05 Al Nassr - Al Ittihad



Australia > A-League 2019/2020



09:30 Newcastle United Jets - Sydney FC 1-2



Cipro > First Division 2019/2020



18:00 Omonia Nikosia - Paphos FC



Francia > Ligue 1 2019/2020



20:45 Stade Rennes - Olympique Marseille



Francia > Ligue 2 2019/2020



20:00



AC Ajaccio - Grenoble Foot 38

AS Nancy - Valenciennes FC

Clermont Foot - ESTAC Troyes

FC Chambly - US Orléans

Chamois Niortais - Le Havre AC

FC Sochaux - Paris FC

Le Mans FC - AJ Auxerre

Rodez AF - LB Châteauroux



Francia > National 2019/2020



18:00 Pau FC - AS Lyon-Duchère



20:00



FC Bourg-Péronnas - AS Béziers

SC Toulon - Red Star FC

Stade Laval - US Boulogne

US Avranches - GFC Ajaccio

US Concarneau - FC Bastia-Borgo

US Créteil-Lusitanos - Le Puy Foot 43

USL Dunkerque - US Quevilly-Rouen

FC Villefranche Beaujolais - SO Cholet



Galles > Premier League 2019/2020



20:45 Caernarfon Town - Aberystwyth Town



21:00 Newtown AFC - The New Saints



Grecia > Super League 2 2019/2020



16:00 Ergotelis - Apollon Smyrnis



India > Indian Super League 2019/2020



15:00 Hyderabad FC - Chennaiyin FC



India > I-League 2019/2020



06:30 Real Kashmir - Minerva Punjab FC 1-1



Inghilterra > Premier League 2019/2020



21:00 Sheffield United - West Ham United



Inghilterra > U23 Premier League Div. 1 2019/2020



20:00 Wolverhampton Wanderers U23 - Blackburn Rovers U23



Inghilterra > U23 Premier League Div. 2 2019/2020



15:30 Norwich City U23 - Aston Villa U23



20:00



Fulham FC U23 - Stoke City U23

Manchester United U23 - Newcastle United U23



Irlanda del Nord > Premier League 2019/2020



20:45



Coleraine FC - Crusaders FC

Larne FC - Carrick Rangers



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2019/2020



14:30 Genoa - Atalanta



Messico > Liga de Ascenso 2019/2020 Clausura



Mineros de Zacatecas - Correcaminos UAT rinv.



Olanda > Eerste Divisie 2019/2020



20:00



SC Cambuur - FC Volendam

FC Dordrecht - SBV Excelsior

De Graafschap - FC Utrecht (J)

SC Telstar - FC Eindhoven

Helmond Sport - NAC Breda



Portogallo > Primeira Liga 2019/2020



20:00



CD Santa Clara - Rio Ave FC

SL Benfica - CD Aves



Portogallo > Segunda Liga 2019/2020



20:00 Varzim SC - Académico de Viseu