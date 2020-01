Diretta Rennes – Marsiglia: risultato in tempo reale, tabellino

Rennes – Marsiglia del 10 gennaio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la ventesima giornata della Ligue 1, calcio d’inizio alle ore 20:45

RENNES – Nella serata di venerdì 10 gennaio ha luogo l’incontro tra Rennes – Marsiglia, anticipo valevole per la ventesima giornata del campionato di Ligue 1. Uno scontro di alta classifica, tra due compagini che hanno ben figurato fin qui e vogliono confermarsi in questa seconda parte del torneo. I padroni di casa arrivano a questa sfida dopo la vittoria interna rimediata nella partita contro il Bordeaux, tredicesimo in classifica, con il risultato di 1-0 nell’ultima giornata disputata. Invece, la formazione ospite, nel precedente turno di campionato, ha raccolto il bottino pieno tra le mura amiche contro il Nimes con il risultato finale di 3-1.

Si preannuncia una gara di difficile lettura, con entrambe le squadre che sperano di consolidarsi stabilmente tra le prime della classe. La squadra di Stephan, che attualmente occupa la terza piazza, con una vittoria, potrebbe avvicinare le prime due posizioni insidiando proprio il Marsiglia che la precede di cinque lunghezze. Il Marsiglia, invece, vuole continuare a rimanere in scia del Paris Saint Germain, primo in Ligue 1.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

STADE RENNES:. A disposizione:. Allenatore: Julien Stéphane.



OLYMPIQUE MARSEILLE:. A disposizione:. Allenatore: André Villas-Boas.



Reti: al ' pt .

Le probabili formazioni delle due squadre

Di seguito, riportiamo i due schieramenti che potrebbero scendere in campo, allo stadio Rohazon Park di Rennes nell’anticipo serale di venerdì 10 gennaio alle ore 20:45. Due moduli differenti, quelli proposti, che mostrano una particolare propensione offensiva e potrebbero regalare parecchie emozioni. Nell’ultimo periodo la squadra di casa ha decisamente mostrato un ottimo stato di forma con quindici punti raccolti nelle ultime cinque uscite stagionali a fronte dei tredici ottenuti dagli ospiti nello stesso numero di partite.

Per ciò che concerne i due schieramenti iniziali, se non dovessero verificarsi sorprese dell’ultimo momento, il Rennes potrebbe schierare il tandem offensivo formato da Guitane e Siebatcheu. Inoltre Buorigeaud dovrebbe partire sulla linea di centrocampo insieme a Siliki. Infine, il Marsiglia del tecnico Villas Boas, invece, dovrebbe proporre un attacco a tre punte con Sarr, Benedetto, Payet.

Rennes (4-4-2): Salin; Boey, Gnagnon, Nyamsi, Maouassa; Tait, Buorigeaud, Siliki, Del Castillo; Guitane, Siebatcheu. All. Stephan

Marsiglia (4-3-3): Mandanda; Sakai, Alvaro, Kamara, Amavi; Lopéz, Rongier, Sanson; Sarr, Benedetto, Payet. All. Villas Boas

Dove vedere la partita in streaming

La visione del match è disponibile in esclusiva attraverso la piattaforma satellitare DAZN. Sarà possibile seguire la gara anche in streaming attraverso l’uso di pc, tablet e smartphone. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20:45, per un incontro che si prospetta davvero avvincente.