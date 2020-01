Ligue 1, Rennes – Marsiglia: padroni di casa dati leggermente preferiti

Ligue 1, Rennes – Marsiglia: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma venerdì 10 gennaio dalle ore 20.45. Per i bookmaker situazione di equilibrio con leggera preferenza per i padroni di casa

Venerdì 10 gennaio dalle ore 20.45 si gioca Rennes – Marsiglia, anticipo e big match della ventesima giornata del massimo campionato francese. I padroni di casa sono reduci dalla vittoria casalinga di misura sul Bordeaux e in classifica sono terzi con 33 punti. Cinque lunghezze in meno per gli ospiti, che vengono dal successo interno pèr 3-1 contro il Nimes. I bookmakers prevedono una situazione di equilibrio, con una leggera preferenza per i padroni di casa. Ma vediamo, nel dettaglio, le singole quote.

Ligue 1, Rennes – Marsiglia: per i bookmakers padroni di casa favoriti

Il segno 1 è quotato da 2,65 a 2,70. Il segno X è offerto mediamente a 3,15, il segno 2 a 2,75.

Per quanto riguarda la doppia chance, l’ 1/X è offerto da 1,43 a 1,44, l’X/2 da 1,43 a 1,46 mentre l’1/2 vale da 1,33 a 1,34.

I bookmakers credono che i gol non saranno numerosi: l’Under 2,5 vale in media 1,65 , l’Over 2,5 2,05. Pensano, però, che potrebbero andare a segno entrambe le squadre: il No Goal vale mediamente 1,90, il goal da 1,70 a 1,80.

Il risultato più esatto potrebbe essere l’1-1 (da 5,50 a 5,75 ) seguito dallo 0-1 (da 7,25 a 8,50) e dal l’1-0 (da 7,75 a 8,00).

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale in media 4,75.