Dalla Supercoppa Spagnola alla Coppa di Francia fino alle seconda semifinale della Carabao Cup. I principali match dell’8 gennaio 2020

Mercoledì 8 gennaio con interessanti match da seguire in Europa. In attesa di rivedere la Coppa Italia, spazio agli altri paesi come la Spagna che propone la Supercopppa con Valencia e Real Madrid mentre in Inghilterra, dopo il derby di Manchester l’altra semifinale della Carabao Cup è tra Leicester e Aston Villa. Turno di Coppa Nazionale anche in Francia e altre gare di campionati minori a condire la giornata: Algeria, Cipro, Egitto, India, Marocco, Nigeria, Portogallo e Sudafrica. Per trovare qualcosa nel nostro paese dobbiamo scendere in Serie D con 3 incontri del girone D. Prima di vedere tutti i risultati in tempo reale del giorno e consultare i link su match in cronaca diretta, consigli scommesse e guida tv, spazio a chi ha già giocato.

Partiamo dal roboante 9-1 del San Paolo sul Palmeira per la Copa San Paolo de juniores dedicato alle squadre under 20. Due amichevoli tra nazionali ovvero quella che ha visto il successo per 4-1 del Canada su Barbados e l’1-1 tra Argentina e Paraguay under 23. In India infine finisce 2-2 tra Aizawl e Churchil Brothers mentre il Trau Fc supera 2-1 il Neroca Fc.

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE:

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]









*: partita in corso di svolgimento



FIFA > Amichevoli 2020 > Gennaio



01:30 Barbados - Canada 1-4



FIFA > Freundschaft Vereine 2020 > Kalenderwoche



12:00 Paderborn - VfL Osnabrück



14:00



FC Luzern - FC Flora

SV Rödinghausen - FC Groningen

BSC Young Boys - Hansa Rostock



15:30



Portimonense SC - MSV Duisburg

Hoffenheim - Feyenoord



16:30 Servette Genève - RKC Waalwijk



19:00 MVV - Lierse SK



UEFA > Premier League International Cup 2019/2020 > Gruppo E



20:00 Liverpool FC U23 - Athletic Bilbao B



AFC > U23 Championship 2020 Thailand > Gruppo A



11:15 Iraq - Australia 1-1 *



14:15 Tailandia - Bahrain



Algeria > Ligue 1 2019/2020



17:00 Paradou AC - USM Bel Abbes



Cipro > First Division 2019/2020



18:00 APOEL Nikosia - Olympiakos Nikosia



Egitto > Premiership 2019/2020



13:30 Tala'ea El-Gaish SC - Haras El Hodood



16:00 Smouha Sporting Club - Wadi Degla FC



18:30 ENPPI - Ittihad El-Iskandary



Francia > Coupe de la Ligue 2019/2020 > Quarti di finale



18:45 Olympique Lyon - Stade Brest



21:05



Lille OSC - Amiens SC

Paris Saint-Germain - AS Saint-Étienne



Francia > Primavera Championnat National Gr.C 2019/2020



15:00 Girondins Bordeaux - Le Mans FC



India > Indian Super League 2019/2020



15:00 FC Goa - NorthEast United FC



India > I-League 2019/2020



09:30



Aizawl FC - Churchill Brothers 2-2

TRAU FC - NEROCA FC 2-1



Inghilterra > League Cup 2019/2020 > Semifinali



21:00 Leicester City - Aston Villa



Inghilterra > EFL Trophy 2019/2020 > Ottavi di finale



20:45



Scunthorpe United - Manchester City U23

Bristol Rovers - Stevenage FC



Italia > Serie D Girone E 2019/2020



14:30 US Gavorrano - Bastia



Italia > Serie D Girone G 2019/2020



14:30 Latina - Aprilia



Italia > Serie D Girone I 2019/2020



14:30 Corigliano - ASD Troina



Marocco > Botola Pro 1 2019/2020



19:00 FUS de Rabat - Hassania US Agadir



Nigeria > Professional League 2019/2020



Enyimba Aba - Kwara United rinv.



16:00



Enugu Rangers - Ifeanyi Uba

Warri Wolves - Heartland FC

Abia Warriors FC - Kano Pillars

Katsina United - Plateau United

Akwa United - Wikki Tourists

Sunshine Stars - Jigawa Golden Stars

Adamawa United FC - Lobi Stars

MFM FC - Dakkada FC

Rivers United FC - Nasarawa United FC



Portogallo > Primavera Júniores 2019/2020 Sul



20:00 Sporting CP - Académica de Coimbra



Portogallo > Primavera Júniores 2019/2020 Norte



16:00 FC Porto - FC Vizela



Spagna > Copa del Rey 2019/2020 > 1. Giornata



20:30



Mérida AD - CF La Nucía sosp.

Pontevedra CF - UD Ibiza



Spagna > Supercopa 2019 > Semifinali



20:00 Valencia CF - Real Madrid



Spagna > Segunda B Grupo 1 2019/2020



15:45 Celta Vigo B - Real Madrid Castilla



Sudafrica > Premier Soccer League 2019/2020



18:30



Cape Town City FC - AmaZulu FC

SuperSport United - Maritzburg United

Kaizer Chiefs - Highlands Park

Black Leopards - Chippa United

Golden Arrows - Baroka FC