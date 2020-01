I suggerimenti per le scommesse sulle partite di mercoledì 8 gennaio sono dedicate alla Coupe de France, alla League Cup e alla Supercoppa spagnola

Mercoledì 8 gennaio spazio alle Coppe Nazionali francese e alla Supercoppa spagnola. I pronostici di oggi riguardano complessivamente cinque gare relative a dette competizioni, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Calcio in tv 8 gennaio 2020

Lione – Brest over 2,5 (ore 21.05)

Gara valida per i quarti di finale della Coppa di Lega francese. Di fronte due squadre che miltano entrambe in Ligue 1. Il Lione proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Reims e in classifica é sesto con 28 punti. Sei lunghezze in meno per il Brest, quindicesimo e reduce dalla pesante sconfitta per 4-0 rimediata sul campo del Montpellier.

Valencia – Real Madrid 2 (ore 15)

Semifinale della Supercoppa spagnola. In Liga il Valencia è reduce dalla vittoria casalinga di misura contro l’Eibar e in classifica è sesto con 31 punti. Nove lunghezze in più per il Real Madrid, primo a pari merito con il Barcellona e reduce dal successo per 0-3 ottenuto in trasferta sul campo del Getafe.

Leicester – Aston Villa over 2,5 (ore 21)

Incontro valevole perle semifinali della League Cup. Di fronte due squadre che miltano entrambe in Premier League. Il Leicester proviene dalla vittoria per 0-3 ottenuta in trasferta sul campo del Newcastle e in classifica é secondo con 45 punti. Ventiquattro lunghezze in meno per l’Aston Villa, diciassettesimo e reduce dal successo esterno in casa del Burnley.

PSG – Saint Etienne over 2,5 (ore 21.05)

Gara valida per i quarti di finale della Coppa di Lega francese. Di fronte due squadre che miltano entrambe in Ligue 1. Il PSG proviene dalla vittoria casalinga contro l’Amiens e in classifica é primo con 45 punti, a +7 dal Marsiglia. Venti lunghezze in meno per il Saint Etienne, quattordicesimo e reduce dalla sconfitta per 2-1 rimediata sul campo dello Strasburgo.

Lille – Amiens under 2,5 (ore 21.05)

Incontro valevole per i quarti di finale della Coppa di Lega francese. Di fronte due squadre che miltano entrambe in Ligue 1. Il Lille proviene dalla pesante sconfitta per 5-1 rimediata in trasferta sul campo del Monaco e in classifica é quarto con 31 punti. Tre lunghezze in meno per l’Amiens, terzultimo e reduce dalla sconfitta per 4-1 rimediata sul campo del PSG.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 8 gennaio 2020

Lione-Brest over 2,5 (1,60)

Valencia-Real Madrid 2 (1,85)

Leicester-Aston Villa over 2,5 (1,55)

PSG-St. Etienne over 2,5 (1,25)

Lille-Amiens under 2,5 (1,70)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 97 euro