In primo piano la sfida tra Manchester United e City il 7 gennaio 2020. Si gioca anche in campionati minori dall’Egitto, Sudafrica al Marocco

Martedì 7 gennaio si torna in Inghilterra per seguire da vicino la Carabao Cup, in particolare la sfida delle 21 tra Manchester United e Manchester City. Si gioca anche in campionati minori come in Arabia Saudita, Egitto, coppa de la Ligue in Francia, Marocco, U23 in Portogallo, segunda divisione in Spagna e Sudafrica. Prima di vedere nel dettaglio i risultati aggiornati in tempo reale e altri link utili per seguire il big match del giorno e guida al calcio in tv, spazio a chi è già sceso in campo.

Partiamo dalla Copa Sao Paulo de juniores in Brasile con i successi del Joinville 4-2 sul Linhares e del Corinthians 3-1 sulla Fluminense Piaui. Successo a tavolino del Trem sul Flamengo mentre finisce 1-1 tra Guarani e Vitoria. Passiamo alla Premier League in Giamaica dove Arnett Gardens e Molynes concludono sul 2-2. In Messico invece per la lega femminile 3-1 del Pachuca sul Leon e dell’Atletico San Luis sul Santos Laguna, 3-0 del Tijuana sul Queretaro e 2-2 tra Guadalajara e Cruz Azul.

FIFA > Freundschaft Vereine 2020 > Kalenderwoche



12:00 Colonia - Sporting Charleroi



14:00



Borussia Dortmund II - KFC Uerdingen 05

FC Thun - Grasshopper Club Zürich



15:00



Bor. Mönchengladbach - Heracles Almelo

FC Ingolstadt 04 - FC St.Gallen

Eskişehirspor - Hansa Rostock



15:30 Colonia - KV Mechelen



16:00



Borussia Dortmund - Standard Liège

Mainz 05 - FC Emmen

Fortuna Düsseldorf - FC Twente



17:00



Schalke 04 - Sint-Truidense VV

Servette Genève - Vitesse



Arabia Saudita > Premier League 2019/2020



18:00 Al Hilal - Al Ahli SFC



Egitto > Premiership 2019/2020



13:30 Aswan - El Gouna



16:00 El-Entag El-Harby - Al-Masry Club



18:30 Pyramids FC - Ismaily



Francia > Coupe de la Ligue 2019/2020 > Quarti di finale



21:00 Stade Reims - RC Strasbourg



Giamaica > National Premier League 2019/2020



02:00 Arnett Gardens - Molynes United 2-2



Inghilterra > League One 2019/2020



20:45 Doncaster Rovers - Shrewsbury Town



Inghilterra > National League 2019/2020







Barrow AFC - Dover Athletic rinv.

Solihull Moors - Barnet FC rinv.



20:45 Hartlepool United - Eastleigh FC



Inghilterra > League Cup 2019/2020 > Semifinali



21:00 Manchester United - Manchester City



Inghilterra > EFL Trophy 2019/2020 > Ottavi di finale



20:30 Newport County - Milton Keynes Dons



20:45



Salford City - Port Vale FC

Tranmere Rovers - Leicester City U23

Fleetwood Town - Accrington Stanley

Walsall FC - Portsmouth FC



Marocco > Botola Pro 1 2019/2020



19:00 Difaâ d'el Jadida - Raja Casablanca



Messico > Femminile Liga MX Femenil 2019/2020 Clausura



02:00 CF Pachuca - Club León 3-1



03:00 Atlético San Luis - Santos Laguna 3-1



04:00



Deportivo Guadalajara - Cruz Azul 2-2

Club Tijuana - Gallos Blancos 3-0



Portogallo > U23 Liga Revelação 2019/2020



12:00 Portimonense SC - FC Famalicão



12:45 CD Feirense - Sporting Braga



13:00 GD Estoril - Académica de Coimbra



15:00 Os Belenenses - CD Aves



16:00 Vitória Guimarães - CD Cova Piedade



17:00 Rio Ave FC - Sporting CP



19:00



SL Benfica - Vitória Setúbal

Leixões SC - CS Marítimo



Spagna > Segunda División 2019/2020



21:00 Real Zaragoza - Sporting Gijón



Sudafrica > Premier Soccer League 2019/2020



18:30



Mamelodi Sundowns - BidVest Wits

Polokwane City FC - Orlando Pirates

Stellenbosch FC - Bloemfontein Celtic