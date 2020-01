Diretta Manchester United – Manchester City: risultato e tabellino in tempo reale

Manchester United – Manchester City del 7 Gennaio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la semifinale di andata di Coppa di Lega inglese, calcio d’inizio alle ore 21

MANCHESTER – Nella serata di Martedì 07 Gennaio ha luogo l’incontro tra Manchester United e Manchester City, valevole per la semifinale di andata di Coppa di Lega inglese. Uno scontro emozionante, tra due compagini che occupano posizioni di grande rilievo nella Premier League, campionato di riferimento. I Red Devils arrivano a questa sfida dopo aver superato brillantemente il Colchester nel precedente turno eliminatorio con il risultato netto di 3-0. La formazione di casa occupa la quinta posizione in Premier League e, nell’ultimo turno disputato, ha perso fuori casa con l’Arsenal con il risultato di 2-0.

Si preannuncia una gara di difficile lettura, con entrambe le squadre desiderose di accedere al turno successivo. La squadra di Pep Guardiola, che attualmente occupa la terza piazza, nell’ultimo incontro disputato del torneo inglese ha raccolto il bottino pieno grazie alla vittoria per 2-1 sull’Everton di Ancelotti. I Cityzens, invece, hanno superato il precedente turno eliminatorio della Coppa li Lega grazie alla vittoria esterna contro l’Oxford United con il risultato di 1-3 grazie alla doppietta realizzata da Sterling ed alla rete di Cancelo.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

MANCHESTER UNITED:. A disposizione:. Allenatore: Ole Gunnar Solskjær.



MANCHESTER CITY:. A disposizione:. Allenatore: Pep Guardiola.



Reti: al ' pt .

Le probabili formazioni delle due squadre

Di seguito, riportiamo i due schieramenti che potrebbero scendere in campo, allo Stadio Old Trafford di Manchester nella serata di Martedì 07 Gennaio alle ore 21:00 per la Carabao Cup. Due moduli differenti, quelli proposti, che mostrano una particolare propensione offensiva e potrebbero davvero regalare molte emozioni. Per ciò che concerne i due schieramenti iniziali, se non dovessero verificarsi sorprese dell’ultimo momento, il Manchester United potrebbe schierare sulla trequarti il trio formato da James, Lingard e Rashford dietro all’unico terminale offensivo, Greenwood. McTominay dovrebbe partire sulla linea mediana del campo insieme a Fred. Il Manchester City dovrebbe proporre un attacco a tre punte con Gabriel Jesus, che dovrebbe essere affiancato da Bernardo Silva e Sterling.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Young; McTominay, Fred; James, Lingard, Rashford; Greenwood. All. Solskjaer

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Fernandinho, Mendy; De Bruyne, Rodrigo, Gundogan; Bernardo Silva, Jesus, Sterling. All. Guardiola

Dove vedere la partita in streaming

La visione del match è disponibile in esclusiva attraverso la piattaforma satellitare Sky. Sarà possibile seguire la gara anche in streaming con il servizio Skygo disponibile per pc, tablet e smartphone. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21:00, per un incontro che si prospetta davvero avvincente.