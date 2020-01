FA Cup 2019/2020 – Il resoconto del Terzo turno eliminatorio

Il resoconto del terzo turno della FA Cup. Il City vince per 4-0. United e Tottenham fermate sul pari per cui andranno al replay, passano Liverpool ed Arsenal

Il Terzo turno di FA Cup, le cui gare si sono giocate tra il 4 ed il 6 gennaio 2020, ha riservato alcune sorprese tra le quali spicca il pareggio per 1-1 del Tottenham con il Middlesbrough, squadra della Championship, la seconda divisione inglese. Invece, nessuna difficoltà per il Manchester City di Pep Guardiola che ha battuto agevolmente il Port Vale per 4-1 grazie alle reti siglate da Zinchenko, Aguero, Harwood-Bellis e Foden. Altrettanto netta la vittoria del Leicester che passa il turno grazie al 2-0 sul Wigan (Pearce e Bearnes). Infine, tra le gare del 4 Gennaio spiccano due partite ricche di reti, ovvero quelle tra Burnley e Peterborough finita 4-2 e tra Watford e Tranmere terminata 3-3.

Tra le gare presenti nel tabellone, Domenica 5 Gennaio, anche il Chelsea allenato da Lampard si è garantito l’acceso al turno successivo vincendo sul Nottingham per 2-0 con le reti di Hudson-Odoi e Barkley che hanno chiuso il match già nel primo tempo. Il Manchester United, schierato con molte seconde linee, non è riuscito ad andare oltre lo 0-0 contro il Wolverhampton perciò sarà necessario un nuovo incontro per determinare chi passerà il turno. Ancora, il West Ham passa sul campo del Gillingham FC per 2-0 in virtù delle marcature realizzate da Zabaleta al 74’ e da Fornals al 94’.

Inoltre, la squadra capolista in Premier League, ovvero il Liverpool di Klopp si aggiudica il derby con l’Everton del neo-tecnico Ancelotti con il gol del giovane Curtis Jones al 71’. Invece, sarà necessario il replay fra Reading e Blackpool che hanno pareggiato per 2-2. In conclusione, il terzo turno di qualificazione della FA Cup si è concluso con l’ultima sfida, quella tra Arsenal e Leeds, giocata tra le due compagini Lunedì 6 Gennaio. Questa gara è terminata 1-0 in favore della squadra allenata da Arteta che ha, quindi, ottenuto il bottino pieno grazie al gol realizzato da Nelson al 55’.

I risultati del terzo turno di FA Cup