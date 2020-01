League Cup, Manchester City – Manchester United: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma martedì 7 gennaio dalle ore 21. Per i bookmakers favorita la squadra di Guardiola

MANCHESTER – Martedì 7 gennaio dalle ore 21 si gioca Manchester United – Manchester City, incontro valevole per la semifinale di andata di Coppa di Lega inglese. Una gara tra due squadre che stanno facendo bene in Premier League. I padroni di casa sono arrivati qui dopo aver vinto per 3-0 contro il Colchester nel precedente turno eliminatorio; in campionato, dopo aver perso sul campo dell’Arsenal, sono quinti. La squadra di Pep Guardiola, che invece è terza, nell’ultimo incontro disputato, ha battito l’Everton di Ancelotti; nel precedente turno della Coppa li Lega ha eliminato l’Oxford United con il risultato di 1-3.

League Cup, Manchester United – Manchester City: per i bookmakers ospiti favoriti

Il segno 1 è quotato da 4,55 a 4,75. Il segno X è offerto da 4,20 a 4,40 mentre il segno 2 è dato da 1,62 a 1,65.

Per quanto riguarda la doppia chance, l’ 1/X è offerto da 2,15 a 2,22. l’X/2 da 1,16 a 1,17 mentre l’1/2 vale da 1,19 a 1,20.

I bookmakers credono che i gol non saranno numerosi: l’Under 2,5 vale da 2,05 a 2,15, l’Over 2,5 da 1,60 a 1,68. Pensano che non andranno a segno entrambe le squadre: il No Goal vale da 2,02 a 2,10, il goal da 1,68 a 1,70.

Il risultato più esatto potrebbe essere l’1-1 ( da 7,00 a 8,50 ) seguito dall’1-2 (da 7,75 a 8,00 ) e dallo 0-2 (da 7,75 a 8,50).

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale da 3,90 a 4,10.