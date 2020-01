Pagelle 18° giornata Serie A 2019-2020: voti fantacalcio

Fantacalcio pagelle 18° giornata di andata del Campionato di Serie A 2019-2020: statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori

BRESCIA – La diciottettesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2019/2020 si apre con la vittoria, la nova consecutiva, della Lazio sul campo del Brescia, grazie a una doppietta di Immobile dopo che Balottelli aveva sbloccato il risultato; i biancocelesti si propongono così per la lotta allo scudetto.

Vince il Verona sul campo della Spal: dopo il vantaggio iniziale di Pazzini gli scaligeri rischiano molto ma nel finale ci pensa Stepinski a realizzare il gol della serenità. Debutto vincente per Davide Nicola sulla panchina del Genoa: il Grifone batte il Sassuolo in una gara pina di polemiche. Sblocca il risultato Criscito su un rigore contestato, pareggia Obiang. Irrati annulla un gol a Djurici per fallo di mano e convalida quello rocambolesco di Pandev nei minuti finali.

In serata, all’Olimpico una doppietta di Belotti, che colpisce anche un palo e una traversa, regala la vittoria al Torino ed interrrompe la striscia positiva della Roma.

Lunch match del giorno dell’Epifania è Bologna – Fiorentina; i felsinei sono noni con 22 punti, i viola quindicesimi a quota 15. Alle 15 la Juventus ospita il Cagliari, sesto nonostante provenga dalla sconfitta di Udine. L’Atalanta, quinta con 31 punti, riceve il Parma, settimo con sei lunghezze in meno. Il Milan, che è soltanto undicesimo, riceve la Sampdoria, quart’ultima: a San Siro attese sessantamila persone per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Alle 18 punti preziosi in ottica salvezza tra Lecce e Udinese. Chiude la giornata il big match del San Paolo tra il Napoli, ottavo a quota 24 e l’Inter, che con i suoi 42 punti capeggia la classifica a pari merito con la Juventus.

Queste saranno disponibili con le seguenti modalità. Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da lunedì 6 gennaio. Iscrizione gratuita ai tornei di fantacalcio sempre aperta. Possibilità di giocare con il fantacalcio classico con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Dove e quando trovare le pagelle della diciottesima giornata del Campionato di serie A 2019/2020

Domenica 5 gennaio

12.30

Brescia-Lazio (pagelle – tabellino)

15.00

Spal-Verona (pagelle – tabellino)

18.00

Genoa-Sassuolo (pagelle – tabellino)

20.45

Roma-Torino (pagelle – tabellino)

Lunedì 6 gennaio

12.30

Bologna-Fiorentina (pagelle – tabellino)

15.00

Atalanta-Parma (pagelle – tabellino)

Juventus-Cagliari (pagelle – tabellino)

Milan-Sampdoria (pagelle – tabellino)

18.00

Lecce-Udinese (pagelle – tabellino)

20.45

Napoli-Inter (pagelle – tabellino)