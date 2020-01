Brescia-Lazio 1-2, il tabellino: doppietta di Immobile

Il tabellino di Brescia-Lazio 1-2 il risultato finale: doppietta di Immobile per il successo della squadra capitolina, alle Rondinelle non basta Balotelli.

BRESCIA – Nel match valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020 la Lazio espugna il Rigamonti battendo il Brescia 2-1. Decisiva la doppietta di Immobile per il successo della formazione capitolina mentre ai padroni di casa non basta l’iniziale vantaggio di Balotelli. Con questa vittoria la squadra di Inzaghi sale a quota 39 punti con una partita da recuperare mentre le Rondinelle restano in terzultima posizione.

Brescia–Lazio 1-2: il tabellino del match

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali (81′ Semprini), Romulo; Spalek (46′ Viviani); Torregrossa (42′ Mangraviti), Balotelli. A disposizione: Alfonso, Andrenacci, Gastaldello, Mangraviti, Magnani, Martella, Zmrhal, Viviani, Morosini, Ayé, Matri. Allenatore: Eugenio Corini.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu (59′ Jony); Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo (59′ Cataldi), Correa, Lulic (77′ Anderson); Immobile, Caicedo A disposizione: Proto, Guerrieri, Bastos, Patric, Berisha, Marusic, Jony, André Anderson, Adekanye, Cataldi. Allenatore: Simone Inzaghi

RETI: 18′ Balotelli (B), 42′ Rig. Immobile (L), 91′ Immobile (L)

AMMONIZIONI: Cistana, Tonali, Balotelli, Bisoli, Chancellor (B), Radu, Parolo, Jony, Cataldi (L)

ESPULSIONI: Cistana (B)

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

STADIO: Mario Rigamonti