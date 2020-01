Brescia – Lazio: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Brescia – Lazio del 5 gennaio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 12.30

BRESCIA – Domenica 5 gennaio alle ore 12.30 andrà in scena Brescia – Lazio, match valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte ci sono le Rondinelle che sono reduci dal pareggio esterno col Parma e in classifica occupano la terzultima posizione con 14 punti. Dall’altra parte c’è la squadra capitolina che viene dal successo in Supercoppa italiana contro la Juventus. In campionato la squadra bianco-celeste occupa il terzo posto con 36 punti e una partita da recuperare.

BRESCIA-LAZIO IN DIRETTA Domenica 5 gennaio alle ore 11.30 le formazioni ufficiali, dalle 12.30 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI BRESCIA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-1-2 con Joronen in porta, pacchetto difensivo composto da Sabelli e Mateju sulle corsie esterne mentre nel mezzo Cistana e Chancellor. A centrocampo Tonali in cabina di regia con Bisoli e Romulo mezze ali mentre davanti Spalek alle spalle del tandem offensivo composto da Torregrossa e Balotelli.

QUI LAZIO – Inzaghi dovrebbe schierare la sua squadra col 3-5-2 con Strakosha in porta, reparto arretrato composto da Luiz Felipe, Acerbi e Radu. A centrocampo Cataldi in cabina di regia con Parolo e Milinkovic-Savic mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Lazzari e Lulic. In attacco tandem offensivo composto da Correa e Immobile ma sono in rialzo le quotazioni di Caicedo.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Brescia – Lazio, valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A.

Le probabili formazioni di Brescia – Lazio

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Torregrossa, Balotelli. A disposizione: Alfonso, Andrenacci, Gastaldello, Mangraviti, Magnani, Martella, Zmrhal, Viviani, Morosini, Ayé, Matri. Allenatore: Eugenio Corini.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Parolo, Lulic; Correa, Immobile. A disposizione: Proto, Guerrieri, Bastos, Patric, Falbo, Berisha, Marusic, Jony, André Anderson, Adekanye, Caicedo. Allenatore: Simone Inzaghi

STADIO: Mario Rigamonti