La doppietta di Immobile consente ai biancocelesti di ribaldare l’esito dell’incontro. Decisiva anche l’espulsione di Cistana che ha lasciato i suoi colpevolmente in 10 per oltre un tempo

BRESCIA – Protagonista del primo anticipo del 2020 è Ciro Immobile. Il capocannoniere sigla la doppietta che consente ai suoi di aggiudicarsi il match. Il primo con freddezza su rigore quindi la zampata decisiva in pieno recupero. Ben supportato da Caicedo protagonista nel primo gol procurandosi il penalty e nel secondo fornendo l’assist. In difesa brilla Acerbi che ha portato la sua consueta esperienza al pacchetto arretrato: mette la firma in occasione nel gol vittoria con un suo lungo lancio. Tra i padroni di casa Balotelli illude i suoi in avvio di match con un bel gol in diagonale quindi una partita di grande lotta. Il migliore tra le rondinelle è però Tonelli che offre per tutti i 90 minuti una grande prova di intelligenza tattica dando qualità al centrocampo. In difesa bene Sabelli, autore dell’assist su Balo mentre paga a caro prezzo l’ingenuità su Caicedo, Cistana che oltre a consentire la palla del pari, lascia i suoi in 10 per oltre un tempo. Andiamo a vedere nel dettaglio tutti i voti per il fantacalcio dei protagonisti di Brescia e Lazio, il video con gli highlights e tutti i bonus e malus oltre ai migliori in campo.

Pagelle e highlights di Brescia – Lazio

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen 6; Sabelli 6.5, Cistana 4.5, Chancellor 6, Mateju 5.5; Bisoli 6.5, Tonali 7 (81′ Semprini s.v.), Romulo 6; Spalek 5.5 (46′ Viviani 6); Torregrossa 6 (42′ Mangraviti 6), Balotelli 7. A disposizione: Alfonso, Andrenacci, Gastaldello, Mangraviti, Magnani, Martella, Zmrhal, Viviani, Morosini, Ayé, Matri. Allenatore: Eugenio Corini.

LAZIO (3-5-2): Strakosha 6; Luiz Felipe 5, Acerbi 6.5, Radu 6 (59′ Jony 5.5); Lazzari 5.5, Milinkovic-Savic 6, Parolo 6 (59′ Cataldi 6), Correa 5.5, Lulic 6 (77′ Anderson 5.5); Immobile 7.5, Caicedo 7. A disposizione: Proto, Guerrieri, Bastos, Patric, Berisha, Marusic, Jony, André Anderson, Adekanye, Cataldi. Allenatore: Simone Inzaghi



FANTAREPORT

Reti: 18′ Balotelli (B), 42′ Rig. Immobile (L), 91′ Immobile (L)

Ammoniti: Cistana, Tonali, Balotelli, Bisoli, Chancellor (B), Radu, Parolo, Jony, Cataldi (L)

Espulsi: Cistana (B)

Recupero: 1′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

Assist: Sabelli, Caicedo



Gol vittoria: Immobile



Gol da fuori: –



Gol dalla panchina: –

Rigore causato: Cistana



Rigore parato/sbagliato: –



I Migliori: Tonali, Immobile