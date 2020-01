Liga 2019/2020 – Il resoconto della diciannovesima giornata

Il resoconto della diciannovesima giornata del massimo campionato spagnolo. Il Real Madrid vince nettamente sul Getafe agganciando il Barcellona fermato sul 2-2 dall’Espanyol. Vittoria in chiave Champions dell’Atletico Madrid sul Levante

Il Real Madrid passa a Getafe raggiungendo il Barcellona la vetta della graduatoria: a segno Varane, con una doppietta, e Modric. Il Barcellona non va oltre il 2-2 nel derby disputato contro l’Espanyol, Lopez e Wu Lei rispondono a Suarez e Vidal che hanno siglato le marcature per i blaugrana. Il Siviglia viene fermato in casa dall’Atletico Bilbao sull’1-1; ne approfitta l’Atletico Madrid che, battendo 2-1 il Levante con i gol di Correa e Felipe nella prima frazione di gioco, raggiunge la terza posizione della classifica.

Il Valencia vince al Mestalla sull’Eibar 1-0 grazie al gol di Maximiliano Gomez al 27’. Tante reti nel match che ha aperto la diciannovesima giornata tra Valladolid e Leganes, finita 2-2, gli ospiti vanno in vantaggio dopo appena 4 minuti grazie a Braithwaite, il pareggio dei padroni di casa non si fa attendere con il gol realizzato da Unal al minuto 8; Mesa riporta in vantaggio gli ospiti al 13’ e la marcatura che sancisce il risultato finale arriva ancora grazie ad Unal al minuto 79. In ottica salvezza, il Celta Vigo pareggia 1-1 con l’Osasuna.

I risultati della diciannovesima giornata di Liga

Celta Vigo – Osasuna 1-1

Alaves – Betis 1-1

Real Sociedad – Villareal 1-2

Granada – Maiorca 1-0

Valencia – Eibar 1-0

Espanyol – Barcellona 2-2

Getafe – Real Madrid 0-3

Atletico Madrid – Levante 2-1

Siviglia – Atletico Bilbao 1-1

Valladolid – Leganes 2-2

LA CLASSIFICA: Barcellona 40, Real Madrid 40, Atletico Madrid 35, Siviglia 35, Real Sociedad 31, Valencia 31, Getafe 30, Atletico Bilbao 29, Villareal 28, Granada 27, Levante 26, Osasuna 24, Betis 24, Valladolid 21, Alavés 20, Eibar 19, Maiorca 15, Celta Vigo 15, Leganés 14, Espanyol 11.