Supercoppa spagnola, presentazione delle semifinali

Le due partite valevoli per le semifinali della Supercoppa spagnola che per la prima volta vedrà impegnate quattro compagini partecipanti. Il primo match tra Valencia e Real Madrid si disputa mercoledì 8 gennaio mentre il secondo tra Barcellona ed Atletico Madrid si gioca giovedì 9 gennaio

La Supercoppa spagnola vedrà, per la prima volta, quattro squadre partecipare; Valencia – Real Madrid prima e Barcellona – Atletico Madrid poi saranno le due semifinali che daranno accesso alla finale che consegnerà l’ambito trofeo. Il primo incontro tra Valencia e Real Madrid si disputa a Gedda Mercoledì 8 gennaio alle ore 20:00: La squadra allenata da Celades, nella Liga, viene dal successo casalingo contro l’Eibar. In classifica il Valencia si trova in quinta posizione con 31 punti raccolti in questa prima parte di stagione. Dall’altra parte, invece, le merengues sono reduci dalla vittoria fuori casa sul campo del Getafe ed in classifica si trovano al primo posto, insieme al Barcellona, con 40 punti.

La seconda semifinale della Supercoppa spagnola pone il Barcellona di fronte all’Atletico Madrid Giovedì 9 gennaio alle ore 20:00 a Gedda. Nel torneo di riferimento, la Liga, i blaugrana occupano la vetta della graduatoria, insieme al Real Madrid, con quaranta punti. Nell’ultimo turno di campionato la squadra allenata da Valverde è stata fermata sul 2-2 nel match disputato in trasferta contro l’Espanyol. I colchoneros stanno attraversando un momento di buona forma dato che arrivano da tre vittorie consecutive, ultima delle quali arrivata tra le mura amiche contro il Levante con il risultato di 2-1.

PROGRAMMA

MERCOLEDÍ 8 GENNAIO

Valencia – Real Madrid 20:00

GIOVEDÍ 9 GENNAIO