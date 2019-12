Juventus – Lazio: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Juventus – Lazio del 22 dicembre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la Supercoppa Italiana, calcio d’inizio alle ore 17.45 italiane

RIYADH – Domenica 22 dicembre alle ore 17.45 si giocherà Juventus – Lazio, incontro valevole per la finale di Supercoppa Italiana. Da una parte ci sono i bianconeri che sono reduci da due successi consecutivi contro Udinese e Sampdoria e in classifica occupano la prima posizione con 42 punti. Dall’altra parte ci sono i bianco-celesti che vengono da otto vittorie di fila in campionato, di cui l’ultima rocambolesca a Cagliari, e in classifica occupano la terza posizione con 36 punti e una partita da recuperare.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

JUVENTUS-LAZIO IN DIRETTA Domenica 22 dicembre alle ore 16.45 le formazioni ufficiali, dalle 17.45 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI JUVENTUS – Sarri, per la terza volta consecutiva, potrebbe puntare nuovamente sul 4-3-3 con Szczesny che torna in porta, pacchetto difensivo composto da Alex Sandro e Cuadrado sulle corsie esterne mentre nel mezzo Bonucci ed uno tra De Ligt e Demiral. A centrocampo Pjanic in cabina di regia con Bentancur e Matuidi mezze ali mentre in attacco il super tridente offensivo composto da Cristiano Ronaldo, Higuain e Dybala.

QUI LAZIO – Pochi dubbi per Inzaghi che dovrebbe mandare in campo i suoi col classico 3-5-2 con Strakosha in porta, pacchetto arretrato formato da Luiz Felipe, Acerbi e Radu. A centrocampo Lucas Leiva in cabina di regia con Luis Alberto e Milinkovic mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Lazzari e Lulic. In attacco tandem offensivo composto da Correa e Immobile.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Juventus – Lazio, valevole per la finale di Supercoppa Italiana 2019, verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva su RAI 1.

Le probabili formazioni di Juventus – Lazio

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Alex Sandro, Bonucci, De Ligt, Cuadrado, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Cristiano Ronaldo, Higuain, Dybala. Allenatore: Sarri

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu, Lulic, Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lazzari, Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi

STADIO: King Saud University Stadium