Juventus-Lazio 1-3, il tabellino: trionfo della squadra capitolina

Il tabellino di Juventus-Lazio 1-3 il risultato finale: reti di Luis Alberto, Lulic e Cataldi per il successo della squadra di Inzaghi mentre ai bianconeri non basta Dybala.

RIYAD – La Lazio si aggiudica la Supercoppa Italiana 2019. La squadra capitolina, nel finale giocata a Riyad, batte 3-1 la Juventus conquistando il primo successo stagionale. Reti di Luis Alberto, Lulic e Cataldi per il successo della squadra di Inzaghi mentre alla Juventus non basta il momentaneo pareggio di Dybala. La squadra capitolina conferma il suo straordinario momento di forma battendo per la seconda volta i bianconeri, nel giro di poche settimane, con lo stesso punteggio.

Juventus-Lazio 1-3: il tabellino del match

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Alex Sandro, Bonucci, Demiral, De Sciglio (55′ Cuadrado), Bentancur, Pjanic, Matuidi (76′ Douglas Costa), Cristiano Ronaldo, Higuain, (66′ Ramsey) Dybala. A disposizione: Pinsoglio, Buffon, Danilo, Rugani, De Ligt, Ramsey, Bernardeschi, Can, Douglas Costa, Rabiot, Cuadrado, Pjaca. Allenatore: Sarri

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu, Lulic, Luis Alberto (66′ Parolo), Lucas Leiva (64′ Cataldi), Milinkovic-Savic, Lazzari, Correa, Immobile (82′ Caicedo). A disposizione: Proto, Guerrieri, Patric, Bastos, Cataldi, Anderson, Berisha, Marusic, Caicedo, Adekanye, Jony. Allenatore: Inzaghi

RETI: 16′ Luis Alberto (L), 45′ Dybala (J), 73′ Lulic (L), 94′ Cataldi (L)

AMMONIZIONI: Matuidi, Bentancur (J), Lucas Leiva, Luis Alberto, Cataldi (L)

ESPULSIONI: Bentancur (J)

RECUPERO: 2′ nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo

STADIO: King Saud University Stadium