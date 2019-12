Serie A, Sassuolo – Napoli: le formazioni ufficiali

Le formazioni titolari della partita tra Sassuolo e Napoli, gara valida per la 17ma giornata del campionato di Serie A 2019 – 2020

REGGIO EMILIA – Alle ore 20:45 il campo Sassuolo e Napoli per il posticipo della 17esima giornata del campionato di Serie A. Il match Sara diretto Daniele chiffi della sezione arbitrale di Padova che sarà coadiuvato degli assistenti di linea Liberti e Bresmes, quarto uomo Dionisi mentre al VAR troviamo Valeri e Vivenzi. Si potrà seguire in diretta la nostra cronaca a partire dall’ingresso in campo delle due squadre collegamento dalle ore 20 circa con le formazioni ufficiali delle due squadre. de Zerbi Alla vigilia sembra intenzionato a giocare col 4-2-3-1 con Duncan e Magnanelli in cabina di regia ha mentre dietro l’unica punta Caputo dovrebbero agire Berardi, Djuricic e Boga. Dall’altra parte Gattuso con il 4-3-3 dovrebbe Inserire al centro della difesa Luperto visto l’assenza di Koulibaly mentre in attacco con Milik ci dovrebbe essere Lozano e Insigne.

Gli ultimi precedenti tra le due squadre mentre pareggi. Nella scorsa stagione terminò 1 – 1 con le reti di Berardi e Insigne. É proprio questo il punteggio più frequente tra le due squadre. Ricordiamo che il Sassuolo con il Napoli nelle 6 disputate in casa ha ottenuto 1 successo, 3 pareggi e 2 sconfitte con 6 reti all’attivo e 8 incassate. Alla vigilia De Zerbi ha illustrato le possibili insidie dell’avversario: “Il loro allenatore avrà preparato benissimo la partita, come ha fatto sempre e come fa sempre, non li troveremo di sicuro impreparati. Hanno qualità altissima nei singoli, nei giocatori. Noi dobbiamo fare una partita giusta, vera, senza pensare che domani è il 22, a Natale, Capodanno. Ci alleniamo domani mattina e non c’è pericolo di vedere bagagli nello spogliatoio. Sappiamo che stiamo facendo bene, sapendo che quanto fatto fino a ieri poi non conta più”. Dall’altra parte Gattuso ha fatto intendere che dovrebbe utilizzare il 4-3-3 e dice così su Lozano: “Per me è un attaccante esterno. In quel ruolo ha fatto le cose migliori segnando tantissimo”.

Le formazioni ufficiali di Sassuolo – Napoli

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos; Duncan, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Boga, Caputo. A disposizione: Turati, Russo, Peluso, Tripaldelli, Rogerio, Marlon, Bourabia, Mazzitelli, Traoré, Obiang, Locatelli, Raspadori. Allenatore: De Zerbi [ufficiali dalle 19.50]

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Fabian Ruiz, Allan, Zielinski, Lozano, Milik, Insigne. A disposizione: Ospina, Hysaj, Gaetano, Younes, Elmas, Llorente, Mertens, Lozano. Allenatore: Gattuso [ufficiali dalle 19.50]