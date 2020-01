Serie A, SPAL – Hellas Verona: le formazioni ufficiali

Le formazioni titolari della partita tra SPAL ed Hellas Verona, gara valida per la 18ma giornata del campionato di Serie A 2019 – 2020

FERRARA – Alle ore 15 in programma il secondo anticipo della diciottesima giornata tra Spal ed Hellas Verona. L’incontro sarà arbitrato da Marco Guida della sezione di Torre Annunziata coadiuvato dagli assistenti Paganessi di Bergamo e Di Gioia di Modena; quarto ufficiale Massimi Termoli al VAR Nasca e Mondin. Per la squadra di casa l’occasione di mettere in cantiere preziosi punti salvezza contro una diretta concorrente che al momento però viaggia alcuni punti sopra la zona calda della classifica. Nei precedenti tra le due squadre ricordiamo il più recente stagione 2017/2018 quando finì 2 a 2 grazie alle reti di Cerci e Càceres per gli ospiti e Paloschi ed Antenucci per la squadra di casa. Semplici alla vigilia ha parlato della sfida che dovrà seguire l’ultima trionfale a Torino: “Non avremo niente da perdere. Ci siamo preparati per questo. Credo sia importante il modo in cui scenderemo in campo. Al momento conta solo la testa”. Dall’altra parte c’è Juric che ha descritto l’avversario come squadra in crescita dopo il successo esterno e quindi sarà una partita pericolosa dove potrebbero avere disposizione anche Di Francesco. Pertanto sarà importante curare molto soprattutto la fase difensiva che di recente ha concesso qualcosa di troppo rispetto alla prima parte del campionato. Ricordiamo che si potrà seguire il match in tempo reale con noi dalle ore 15 con la cronaca diretta.

Le formazioni ufficiali di SPAL – Hellas Verona

SPAL (3-5-2): Berisha; Igor, Vicari, Tomovic; Cionek, Valoti Missiroli, Kurtic, Strefezza, Petagna, Di Francesco. A disposizione: Letica, Thiam, Salamon, Felipe, Jankovic, Murgia, Tunjov, Valdifiori, Moncini, Paloschi, Floccari. Allenatore: Semplici [ufficiali dalle 14]

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Gunter, Rrahmani, Kumbulla; Faraoni, Veloso, Pessina, Lazovic; Verre, Zaccagni; Stepinski. A disposizione: Berardi, Radunovic, Bocchetti, Adjapong, Gasolina Wesley, Dawidowicz, Vitale, Henderson, Danzi, Badu, Di Carmine, Pazzini. Allenatore: Juric [ufficiali dalle 14]