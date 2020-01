SPAL – Hellas Verona: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di SPAL – Hellas Verona del 5 gennaio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

FERRARA – Domenica 5 gennaio alle ore 15 andrà in scena SPAL – Hellas Verona, match valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è la squadra di casa che è reduce da una preziosa vittoria esterna contro il Torino e in classifica occupa la penultima posizione con 12 punti. Se la passa meglio, invece, la squadra ospite che ha chiuso il 2019 pareggiando in rimonta in casa contro il Torino ed ha ancora una partita da disputare contro la Lazio (impegnata nella Supercoppa Italiana). In classifica occupa la dodicesima posizione con 19 punti, a pari merito con il Sassuolo. Dirigerà il match il signor Guida della sezione di Torre Annunziata.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 5 gennaio alle ore 14 le formazioni ufficiali, alle 15 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI SPAL – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-5-2 con Berisha in porta, pacchetto difensivo composto da Cionek, Vicari e Tomovic. A centrocampo Missiroli in cabina di regia con Strefezza e Kurtic mezze ali, mentre sugli esterni agiranno Valoti ed Igor. Il tandem d’attacco sarà composto da Petagna e Floccari.

QUI HELLAS VERONA – Juric dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-2-1 con Silvestri in porta, pacchetto difensivo composto da Gunter, Rrahmani e Kumbulla. A centrocampo Veloso e Pessina centrali con Faraoni e Lazovic sugli esterni. Davanti agiranno Verre e Zaccagni a supporto dell’unica punta Stepinski.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro SPAL – Hellas Verona, valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky e sulla piattaforma SkyGo.

Le probabili formazioni di Spal – Hellas Verona

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; Valoti, Strefezza, Missiroli, Kurtic, Igor; Petagna, Floccari. Allenatore: Semplici

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Gunter, Rrahmani, Kumbulla; Faraoni, Veloso, Pessina, Lazovic; Verre, Zaccagni; Stepinski. Allenatore: Juric

STADIO: Paolo Mazza di Ferrara