Genoa – Sassuolo, le formazioni ufficiali del match

Genoa – Sassuolo, le formazioni ufficali del match

GENOVA – Tutto è pronto a Marassi per l’inizio di Genoa – Sassuolo. anticipo della diciotteima giornata del campionato di Serie A. I padroni di casa sono reduci da una pesante sconfitta esterna contro l’Inter e in classifica sono penultimi con 11 punti. Tanta attesa per il debutto sulla panchina rossoblu di Davidee Nicola, subentrato a Thiago Motta. Gli ospiti hanno chiuso il 2019 perdendo sul finale di gara in casa contro il Napoli e in classifica sono tredicesimi a quota 19. Calcio di inizio previsto per le ore 18. Le formazioni ufficiali:

GENOA: Perin; Biraschi, Romero, Criscito; Ankersen, Jagiello, Radovanovic, Sturaro, Pajac; Sanabria, Pandev. A disposizione: Radu, Marchetti, Zapata, Ghiglione, Goldaniga, Schone, Favilli, Behrami, Barreca, Agudelo, Cassata, Destro. Allenatore: Davide Nicola

SASSUOLO: Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Traore, Duncan, Boga; Caputo. A disposizione: Pegolo, Turati, Muldur, Peluso, Tripaldelli, Piccinini, Mazzitelli, Bourabia, Magnanelli, Djuricic, Raspadori, Berardi. Allenatore: Roberto De Zerbi

SEGUI LA DIRETTA