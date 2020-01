Genoa – Sassuolo: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Genoa – Sassuolo del 5 gennaio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 18

GENOVA – Domenica 5 gennaio alle ore 18 andrà in scena Genoa – Sassuolo, match valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è la squadra di casa che è reduce da una pesante sconfitta esterna contro l’Inter e in classifica occupa l’ultima posizione con 11 punti. Se la passa meglio, invece, la squadra ospite che ha chiuso il 2019 perdendo sul finale di gara in casa contro il Napoli e in classifica occupa la tredicesima posizione con 19 punti, a pari merito con l’Hellas Verona. Dirigerà il match il signor Irrati della sezione di Pistoia.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 5 gennaio alle ore 17 le formazioni ufficiali, dalle 18 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI GENOA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-4-1-2 con Radu in porta, pacchetto difensivo composto da Biraschi, Romero e capitan Criscito. A centrocampo Schone e Radovanovic centrali con Ghiglione e Pajac sugli esterni. Poco più avanti agirà Pandev che supporterà il tandem d’attacco composto da Sanabria e Pinamonti.

QUI SASSUOLO – De Zerbi dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-1-2 con Consigli in porta, pacchetto difensivo composto da Toljan e Kyriakopoulos sugli esterni mentre i centrali saranno Ferrari e Romagna. A centrocampo Duncan in cabina di regia con Locatelli e Djuricic mezze ali. Davanti agirà Traoré a supporto della coppia d’attacco Caputo e Boga.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Genoa – Sassuolo, valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky e sulla piattaforma SkyGo.

Le probabili formazioni di Genoa – Sassuolo

GENOA (3-4-1-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Pajac; Pandev; Sanabria, Pinamonti. Allenatore: Nicola

SASSUOLO (4-3-1-2): Consigli; Toljan, Ferrari, Romagna, Kyriakopoulos; Locatelli, Duncan, Djuricic; Traoré; Caputo, Boga. Allenatore: De Zerbi

STADIO: Luigi Ferraris di Genova