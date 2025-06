Si giocano i quarti di finale dell’europeo di categoria, spareggio salvezza Salernitana-Sampdoria. Juve e Real al Mondiale per Club, successo per la Fluminense

Nella notte hanno aperto il programma di questa domenica 22 giugno due partite del Mondiale per Club. Poker della Fluminense contro l’Ulsan HD per la fase a gironi: sblocca il punteggio Arias al 27′ si gioco quindi prima Lee Jin-Hyun al 37′ quindi Um Won-Sang nel recupero prima dell’intervallo ribaltano il punteggio. Nella ripresa però ci pensano Nonato al 21′, Freytes al 37′ e Keno al 47′ a riportare la gara sui binari favorevoli ai brasiliani. Senza reti l’altro incontro tra River Plate e Monterrey con l’espulsione per doppia ammonizione a Castano nel recupero.

In Bolivia pareggiano 1-1 Independiente e Nacional Potosi mentre in Ecuador successo di misura del Macara sul Vinotinto. Passiamo al Perù con il 2-1 casalingo del Deportivo Garcilaso sull’Ayacucho e nella K1 League vittoria per 1-0 del Gimcheon Sangmu sull’Anyang e pareggio 2-2 tra Gwanju e Daejeon. Nella J1 League vincono Hiroshima in casa dello Yokohama e G-Osaka a domicilio sul Tokyo. Per la Gold Cup troviamo il pareggio per 1-1 tra Curacao e Canada: al 9′ Saliba sblocca il risultato quindi nel recupero arriva il pari di Antonisse. Secco 2-0 dell’Honduras su El Salvador grazie a una rete per tempo di Quioto al 33′ e di Ramirez nel recupero.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi, andiamo a vedere i principali appuntamenti. In Italia per la Serie B alle 20:30 si gioca il ritorno dello spareggio playout tra Salernitana e Sampdoria. Per i quarti di finale degli Europei U21 troviamo alle ore 18 Danimarca-Francia e alle ore 21 Germania-Italia. Nel Mondiale per Club in campo la Juventus alle ore 18 contro lo Wydad e il Real Madrid alle ore 21 contro il Pachuca.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 22 GIUGNO 2025

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA DEI RISULTATI DI OGGI]

*: partita in corso di svolgimento



BIELORUSSIA PERSHAYA LIGA

Gomel 2 - Orsha 2-5 (90 )



BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Arsenal Dzyarzhynsk - Din. Minsk 1-0 (*)

Neman - FC Minsk 17:30

Zhodino - Vitebsk 19:30



BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL

Independiente - Nacional Potosi 1-1 (Finale)

Bolivar - The Strongest 21:00

Blooming - Oriente Petrolero 23:15



CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE

York Utd - Atl. Ottawa 19:00

Valour - Forge 22:30

Cavalry - Pacific FC 01:00



CILE LIGA DE PRIMERA

La Serena - Limache 18:30

A. Italiano - Colo Colo 21:00

Cobresal - Nublense 23:30



ECUADOR LIGA PRO

Macara - Vinotinto 1-0 (Finale)

LDU Quito - Ind. del Valle 19:00

Aucas - Dep. Cuenca 22:00



EUROPA EUROPEI U21 - PLAY OFF

Danimarca U21 - Francia U21 18:00

Germania U21 - Italia U21 21:00



GIAPPONE J1 LEAGUE

Yokohama FC - Hiroshima 0-4 (Finale)

G-Osaka - Tokyo 2-0 (Finale)



ISOLE FAR OER PREMIER LEAGUE

07 Vestur Sorvagur - HB Torshavn 0-0 (Intervallo)

Klaksvik - B36 Torshavn 1-0 (Intervallo)

Runavik - Vikingur 18:15



ITALIA SERIE B - PLAY OUT

Salernitana - Sampdoria 20:30



KAZAKISTAN PREMIER LEAGUE

Aktobe - FC Astana 17:00

Kaisar - Ulytau 17:00



LETTONIA VIRSLIGA

Jelgava - Grobina 0-1 (90 5 )

Riga FC - Super Nova 17:00

RFS - Auda 19:00



MONDO COPPA DEL MONDO FIFA PER CLUB

Fluminense - Ulsan HD 4-2 (Finale)

River Plate - Monterrey 0-0 (Finale)

Juventus - Wydad 18:00

Real Madrid - Pachuca 21:00



NORD E CENTRO AMERICA GOLD CUP

Curacao - Canada 1-1 (Finale)

Honduras - El Salvador 2-0 (Finale)



NORVEGIA ELITESERIEN

Vålerenga - Molde 2-3 (Finale)

HamKam - Tromsø 17:00

KFUM Oslo - Strömsgodset 17:00

Kristiansund - Rosenborg 17:00

Sandefjord - Haugesund 17:00

Sarpsborg 08 - Bryne 17:00

Viking - Fredrikstad 19:15



PERU LIGA 1 - APERTURA

Deportivo Garcilaso - Ayacucho 2-1 (Finale)

Sport Boys - Binacional 20:00

Comerciantes Unidos - Juan Pablo II 22:15



SUD COREA K LEAGUE 1

Gimcheon Sangmu - Anyang 1-0 (Finale)

Gwangju - Daejeon 2-2 (Finale)



SVEZIA SUPERETTAN

Sandviken - Falkenberg 4-0 (*)

Utsikten - Östersund 1-0 (90 3 )

Västerås SK - Brage 2-1 (*)

Kalmar - Orgryte 17:00

Landskrona - Örebro 17:00

Oddevold - Varberg 17:00



URUGUAY LIGA AUF URUGUAYA - TORNEO INTERMEDIO

River Plate - Liverpool M. 1-0 (45 5 )

Racing Montevideo - Progreso 20:00

Penarol - Wanderers 22:30



USA USL CHAMPIONSHIP

Indy Eleven - Las Vegas Lights 0-1 (Finale)

Pittsburgh - Tampa Bay 2-1 (Finale)

Rhode Island - Sacramento Republic 0-2 (Finale)

Charleston - Phoenix Rising 4-1 (Finale)

Birmingham - Oakland Roots 0-1 (Finale)

New Mexico - San Antonio 4-2 (Finale)

Monterey Bay - El Paso 1-2 (Finale)



UZBEKISTAN SUPER LEAGUE

Pakhtakor - Kokand 1912 17:00

Shortan Guzor - Termez Surkhon 17:00



VIETNAM V.LEAGUE 1

Binh Dinh - Hanoi FC 2-4 (Finale)

Binh Duong - Thanh Hoa 1-0 (Finale)

Cong An Ha Noi - Hai Phong 2-0 (Finale)

Da Nang - Song Lam Nghe An 2-1 (Finale)

Gia Lai - Quang Nam 3-3 (Finale)

Nam Dinh - Hong Linh Ha Tinh 1-0 (Finale)

Viettel - Ho Chi Minh 2-0 (Finale)