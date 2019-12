Genoa, sarà Davide Nicola il nuovo allenatore

Raggiunto l’accordo con la società, manca ancora l’ufficialita. Per l’ex Crotone e Udinese esordio al Ferraris il 5 gennaio contro il Sassuolo

GENOVA – Manca ancora l’ufficialità ma è Davide Nicola il tecnico scelto dal Genoa per cercare di evitare la retrocessione della squadra. L’accordo tra l’ex Crotone e Udinese e il club rossoblù è stato raggiunto nella giornata di ieri: contratto per sei mesi con rinnovo automatico in caso di salvezza.

La società sta lavorando per rescindere il contratto di Thiago Motta, che a fine ottobre aveva preso il posto dell’esonerato Andreazzoli; il fine è, ovviamente , quelli di evitare di avere tre allenatori a libro paga. L’esordio di Nicola in campionato sarà il 5 gennaio a Marassi contro con il Sassuolo.

Da calciatore Davide Nicola ha vestito dal 1995 al 1998 e dal 1999 al 2002, per un totale complessivo di 166 partite; ha all’attivo quattro reti.