Premier League 2019-2020: la presentazione della ventesima giornata

Il programma delle venti squadre del campionato inglese nella ventesima giornata della stagione 2019/2020, si inizia con Brighton – Bournemouth e si conclude con Manchester City – Sheffield

LONDRA – Oggi pomeriggio, sabato 28 dicembre avrà inizio la ventesima giornata del massimo campionato inglese, la Premier League, che si aprirà con il match tra Brighton e Bournemouth alle ore 13:30. I big match di giornata sono due: il primo è tra Arsenal e Chelsea (domenica 29 ore 15), i gunners sono in crisi, 1 solo punto nelle ultime 3 partite ed in classifica sono solamente undicesimi con 24 punti, insieme al Burnley; anche i blues non stanno passando un bel periodo di forma, nelle ultime 4 partite 3 sconfitte ed una sola vittoria (sul Tottenham) ma in classifica vantano del quarato posto con 32 punti. Il secondo big match di giornata è tra Liverpool e Wolverhampton (domenica 29 ore 17:30) che sono le squadre con il minor numero di sconfitte in campionato (0 il Liverpool e 3 il Wolverhampton): i padroni di casa hanno ancora una partita da recuperare contro il West Ham ma sono saldamente al comando del campionato con 52 punti, +13 sul Leicester (oggi ospite proprio contro il West Ham); i wolves invece sono quinti in classifica con 30 punti e hanno nel mirino il quarto posto che vuol dire Champions League.

Il programma completo della ventesima giornata di Premier League

Sabato 28 dicembre

Brighton – Bournemouth 13:30

Southampton – Crystal Palace 16:00

Newcastle – Everton 16:00

Watford – Aston Villa 16:00

Norwich – Tottenham 18:30

West Ham – Leicester 18:30

Burnley – Manchester United 20:45

Domenica 29 dicembre