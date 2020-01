Il posticipo di Serie A infiammerà il 6 gennaio, giorno dell’Epifania. In campo anche le altre 5 gare di questo campionato più quelli minori in Europa e non solo

Lunedì 6 gennaio in campo nel giorno dell’Epifania con la Serie A in primo piano. Dopo gli anticipi ieri si prosegue con sei incontri a partire dal match delle 12:30 tra Bologna e Fiorentina. Il lungo pomeriggio di sport terminerà solo con il posticipo tra Napoli e Inter della sera. Non mancheranno le partite anche dei campionati minori come a Cipro, in Francia per la coppa, in Grecia, India, Inghilterra, Israele, Marocco, Qatar, e Spagna per il calcio femminile. Come di consueto prima di sfogliare tutti i risultati in tempo reale e link utili per seguire le nostre dirette calcio TV e pronostici, andiamo a vedere incontri che si sono già disputati.

Il primo campionato è quello relativo alla coppa San Paolo dedicata agli under 20 del Brasile. Successi del Goias 4 a 2 sul Penapolense mentre Ituano ha sconfitto 2-0 Socorro. Nella Premier league in Giamaica invece successo casalingo del Mount pleasant 2 a 0 contro Vere United mentre finisce 22 tra Waterhouse e UWI. Ricordiamo che dopo 21 giornate guida la classifica completa con 40 punti seguito a una sola distanza da Waterhouse.

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]









*: partita in corso di svolgimento



FIFA > Freundschaft Vereine 2020 > Kalenderwoche



11:00



1. FC Union Berlin - Oud-Heverlee Leuven 0-0 *

ADO Den Haag - VV Noordwijk



13:30 FC Schaffhausen - FC Zurigo



16:00



1. FC Magdeburg - Royal Excel Mouscron Péruwelz

1. FC Union Berlin - Union St. Gilloise



17:00 Werder Bremen - Monza



Cipro > First Division 2019/2020



18:00 Paphos FC - Anorthosis Famagusta FC



Francia > Coupe de France 2019/2020 > 9. Giornata



20:55 FC Rouen - FC Metz



Giamaica > National Premier League 2019/2020



01:00



Mount Pleasant Academy - Vere United 2-0

Waterhouse FC - UWI Pelicans 2-2



Grecia > Super League 2 2019/2020



15:00 Chania Kissamikos - Doxa Dramas FC



India > Indian Super League 2019/2020



15:00 Odisha FC - Chennaiyin FC



Inghilterra > FA Cup 2019/2020 > 3. Giornata



20:56 Arsenal FC - Leeds United



Inghilterra > U23 Premier League Div. 1 2019/2020



20:00



Blackburn Rovers U23 - Brighton & Hove Albion U23

Southampton FC U23 - Everton FC U23

Tottenham Hotspur U23 - Chelsea FC U23



Inghilterra > U23 Premier League Div. 2 2019/2020



20:00



Aston Villa U23 - Sunderland AFC U23

Middlesbrough FC U23 - Norwich City U23

Stoke City U23 - Swansea City U23

West Bromwich Albion U23 - Reading FC U23

West Ham United U23 - Manchester United U23



Israele > Ligat ha'Al 2019/2020



19:15 Maccabi Haifa - Maccabi Tel Aviv



Italia > Serie A 2019/2020



12:30 Bologna - Fiorentina



15:00



Atalanta - Parma

Juventus - Cagliari

Milan - Sampdoria



18:00 Lecce - Udinese



20:45 Napoli - Inter



Italia > Serie D Girone F 2019/2020



14:30 Chieti - Vastese Calcio



Marocco > Botola Pro 1 2019/2020



19:00 Renaissance de Berkane - Raja Beni Mellal



Qatar > Qatar Stars League 2019/2020



16:45 Al Arabi - Al Sadd



Spagna > Femminile Primera División 2019/2020



16:15 Real Betis - Levante UD



18:30 Valencia CF - Deportivo de La Coruña