Serie A, Bologna – Fiorentina: le formazioni ufficiali

Le formazioni titolari della partita tra Bologna e Fiorentina, gara valida per la 18ma giornata del campionato di Serie A 2019 – 2020

BOLOGNA – Alle ore 12:30 Bologna e Fiorentina scenderanno in campo per il lunch match della diciottesima giornata di campionato. C’è curiosità soprattutto in casa viola per l’esordio in panchina di Iachini. Dalle ore 11:30 circa avremo le formazioni ufficiali di questo incontro con i due allenatori che dovrebbero portare poche modifiche rispetto alla formazione della vigilia. Da una parte Mihajlovic a che fare con l’indisponibilità di Dijks e Krejci oltre a quella dell’ultimo momento di Dzemaili ancora influenzato. Sulla mediana Medel e Poli mentre a supporto di Palacio ci dovrebbero essere Orsolini con Soriano e Sansone. La Fiorentina dovrebbe schierarsi col 3-5-2 a centrocampo Benassi favorito su Badelj mentre davanti dal primo minuto dovrebbe giocare Vlahovic al fianco di chiesa.

L’incontro sarà diretto da Valeri di Roma che sarà coadiuvato da Valeriani e Lo Cicero mentre il quarto uomo Sara Piccinini e al bar troveremo Mariani e galetto. Come di consueto sarà possibile seguire la nostra cronaca in diretta a partire dall’ingresso in campo delle due squadre. Per quanto riguarda il capitolo dei precedenti il risultato più frequente è 1-1 uscito per 13 volte. la scorsa stagione con il risultato di 0 a 0 mentre precedentemente vi furono ben 3 successi esterni dei Viola, nella stagione 2017/2018 2 a 1 con autorete di Mirante, Pulgar e Chiesa mentre nella stagione 2016/2017 fu Kalinic a risolvere il match e in quella 2013-2014 tris degli ospiti con una doppietta di Cuadrado e gol di Ilicic.

Le formazioni ufficiali di Bologna – Fiorentina

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Danilo Lar, Bani, Denswil; Poli, Medel, Soriano; Orsolini, Palacio, Sansone N.. A disposizione: Da Costa, Sarr M, Paz, Corbo, Mbaye, Svanberg, Schouten, Dominguez, Santander, Skov Olsen. Allenatore: Mihailovic

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella Ger, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic. A disposizione: Terracciano, Venuti, Ranieri L, Ceccherini, Eysseric, Zurkowski, Ghezzal, Badelj, Cristoforo, Boateng, Pedro, Sottil. Allenatore: Iachini