Bologna – Fiorentina: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Bologna – Fiorentina del 6 gennaio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 12.30

BOLOGNA – Lunedì 6 gennaio alle ore 12.30 andrà in scena Bologna – Fiorentina, incontro valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la squadra emiliana che viene dalla vittoria esterna contro il Lecce ed in classifica occupa la nona posizione solitaria con 22 punti. Dall’altra parte c’è la Viola che viene dalla brutta sconfitta interna contro la Roma ed il conseguente esonero di Montella, al suo posto Iachini. La squadra toscana occupa la quindicesima posizione in classifica con 17 punti.

La cronaca minuto per minuto

Lunedì 6 gennaio alle ore 11.30 le formazioni ufficiali, dalle 12.30 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI BOLOGNA – Pochi dubbi per Mihajlovic che dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Skorupski in porta, pacchetto difensivo composto da Tomiyasu e Denswil sulle corsie esterne mentre nel mezzo Danilo e Bani. A centrocampo Poli e Medel in cabina di regia mentre davanti terzetto offensivo composto da Orsolini, Sansone e Soriano alle spalle di Palacio.

QUI FIORENTINA – Iachini dovrebbe affidarsi nuovamente al 3-5-2 con Dragowski in porta, pacchetto difensivo composto da Milenkovic, Pezzella e Caceres. A centrocampo Pulgar in cabina di regia con Castrovilli e Benassi mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Lirola e Dalbert. In attacco tandem offensivo composto da Chiesa e Vlahovic.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Bologna – Fiorentina, valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Bologna – Fiorentina

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu Bani, Danilo, Denswil, Medel, Poli, Orsolini, Sansone, Soriano, Palacio. Allenatore: Mihajlovic

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres, Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert, Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Iachini

STADIO: Renato Dall’Ara