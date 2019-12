Lecce – Bologna: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Lecce – Bologna del 22 dicembre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

LECCE – Domenica 22 dicembre, alle ore 15 si giocherà Lecce – Bologna, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la squadra di casa che viene dalla pesante sconfitta esterna contro il Brescia e in classifica occupa la quindicesima posizione, a pari merito con Udinese e Sampdoria, con 15 punti. Gli emiliani sono reduci dalla vittoria casalinga contro l’Atalanta e in classifica occupano la dodicesima posizione, a pari merito con Sassuolo ed Hellas Verona, con 19 punti. A dirigere il match del Via del Mare sarà il signor Abisso della sezione di Palermo.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 22 dicembre, alle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI LECCE – Squalificati Majer e Lapadula oltre a Meccariello infortunato, i padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-1-2 con Gabriel in porta, pacchetto difensivo composto da Rispoli e Calderoni sulle corsie esterne mentre nel mezzo Rossettini e il rientrante Lucioni. A centrocampo Tachtsidis in cabina di regia con Petriccione e Tabanelli mezze ali mentre poco più avanti dovrebbe rigiocare Shakhov (visto che Mancosu non è ancora al meglio) che supporterà in attacco il duo Falco – Babacar.

QUI BOLOGNA – Mihajlovic ha Danilo squalificato e Dzemaili non al meglio con altre due defezioni e dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Skorupski in porta, pacchetto difensivo composto da Tomiyasu e Mbaye sulle fasce mentre al centro ci saranno Bani e Denswil. A centrocampo Medel e Poli in cabina di regia con il terzetto avanzato composto da Orsolini, Soriano e Sansone che supporteranno l’unica punta Palacio, in vantaggio su Destro e Santader.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Lecce – Bologna, valevole per la gara della diciassettesima giornata del campionato di serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva sulla piattaforma SKY Sport e in streaming su Sky Go.

Le probabili formazioni di Lecce – Bologna

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Shakhov; Falco, Babacar. Allenatore: Liverani

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Mbaye; Medel, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. Allenatore: Mihajlovic

STADIO: Via del Mare