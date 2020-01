Napoli – Inter: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Napoli – Inter del 6 gennaio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.45

NAPOLI – Lunedì 6 gennaio alle ore 20.45 andrà in scena Napoli – Inter, incontro valevole per il posticipo della diciottesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte ci sono i padroni di casa che, dopo due mesi, sono tornati al successo battendo il Sassuolo ed in classifica occupano l’ottava posizione con 24 punti. Dall’altra parte, invece, ci sono i nerazzurri che sono reduci dal successo casalingo contro il Genoa ed in classifica occupano il primo posto, in coabitazione con la Juventus, con 42 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

NAPOLI-INTER IN DIRETTA Lunedì 6 gennaio alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI NAPOLI – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-3 con Meret in porta, pacchetto difensivo composto da Di Lorenzo e Mario Rui sulle corsie esterne mentre nel mezzo Manolas e Luperto. A centrocampo Allan in cabina di regia con Fabian Ruiz e Zielinski mezze ali mentre davanti spazio al tridente composto da Insigne, Milik e Callejon.

QUI INTER – Pochi dubbi per Conte che dovrebbe schierare la sua squadra col classico 3-5-2 con Handanovic in porta, reparto arretrato formato da Skriniar, De Vrij e Godin. A centrocampo Brozovic in cabina di regia con Vecino e Sensi mezze ali mentre sulle corsie laterali spazio a Candreva e Biraghi. In attacco tandem offensivo composto da Lautaro Martinez e Lukaku.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Napoli – Inter, valevole per il posticipo della diciottesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno.

Le probabili formazioni di Napoli – Inter

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui, Fabian Ruiz, Allan, Zielinski, Insigne, Milik, Callejon. Allenatore: Gattuso

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Godin, Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Biraghi, Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore: Conte

STADIO: San Paolo