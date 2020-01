Napoli-Inter 1-3, il tabellino: doppietta di Lukaku

Il tabellino di Napoli-Inter 1-3 il risultato finale: doppietta di Lukaku e gol di Lautaro per il successo della formazione nerazzurra.

NAPOLI – L’Inter risponde alla Juventus. Nel match valevole per il posticipo della diciottesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020 i nerazzurri espugnano il San Paolo battendo il Napoli 3-1. Prova di forza importante della squadra di Conte grazie alla doppietta di uno strepitoso Lukaku e al gol del solito Lautaro Martinez mentre ai padroni di casa non basta il gol di Milik. Con questo prezioso successo i nerazzurri agganciano nuovamente la Juventus in testa alla classifica con 45 punti mentre i partenopei restano in ottava posizione con undici punti di distacco dal quarto posto.

Napoli-Inter 1-3: il tabellino del match

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj (81′ Lozano), Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui, Fabian Ruiz (84′ Llorente), Allan, Zielinski, Insigne, Milik, Callejon. A disposizione: Ospina, Karnezis, Luperto, Gaetano, Elmas, Younes, Lozano, Llorente. Allenatore: Gennaro Gattuso

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni, Candreva, Gagliardini (56′ Barella), Brozovic, Vecino (73′ Sensi), Biraghi, Lautaro Martinez, Lukaku (88′ Borja Valero). A disposizione: Padelli, Godin, Asamoah, Ranocchia, Lazaro, Dimarco, Sensi, Borja Valero, Barella, Sanchez, Politano, Esposito. Allenatore: Antonio Conte

RETI: 14′ Lukaku (I), 33′ Lukaku (I), 39′ Milik (N), 62′ Lautaro Martinez (I)

AMMONIZIONI: Candreva, Barella, Sensi, Skriniar (I)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

STADIO: San Paolo