Inter – Genoa: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Inter – Genoa del 21 dicembre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 18

MILANO – Sabato 21 dicembre alle ore 18 andrà in scena Inter – Genoa, incontro valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte ci sono i nerazzurri che sono reduci dal pareggio esterno contro la Fiorentina ed in classifica occupano la seconda posizione con 39 punti, 3 in meno della Juventus che ha una partita in più. Dall’altra parte c’è il Grifone che è reduce dalla sconfitta nel derby contro la Sampdoria e in classifica occupa la penultima posizione con 11 punti.

La cronaca minuto per minuto

Sabato 21 dicembre alle ore 17 le formazioni ufficiali, dalle 18 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI INTER – Formazione sperimentale, visti infortuni e squalifiche, per Conte che manderà in campo i suoi col classico 3-5-2 con Handanovic in porta, pacchetto difensivo composto da Godin, De Vrij e Skriniar. A centrocampo Borja Valero in cabina di regia con Agoumè e Vecino mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a D’Ambrosio e Biraghi. In attacco tandem offensivo composto da Lukaku ed uno tra Politano ed Esposito.

QUI GENOA – Thiago Motta dovrebbe rispondere col 3-5-1-1 con Radu in porta, pacchetto difensivo composto da Criscito, Romero e Biraschi. A centrocampo Radovanovic in cabina di regia con Schone e Cassata mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Pajac e Ghiglione. Davanti Agudelo a supporto dell’unica punta Pinamonti.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Inter – Genoa, valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A.

Le probabili formazioni di Inter – Genoa

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar, D’Ambrosio, Agoumè, Borja Valero, Vecino, Biraghi, Politano, Lukaku. Allenatore: Conte

GENOA (3-5-1-1): Radu; Criscito, Romero, Biraschi, Pajac, Cassata, Radovanovic, Schone, Ghiglione, Agudelo, Pinamonti. Allenatore: Thiago Motta

STADIO: San Siro