Fiorentina – Inter: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Fiorentina – Inter del 15 dicembre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.45

FIRENZE – Domenica 15 dicembre alle ore 20.45 andrà in scena Fiorentina – Inter, incontro valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è la Viola che è in piena crisi, come dimostrato dalla sconfitta esterna col Torino, e in classifica occupa la dodicesima posizione, insieme al Bologna, con 16 punti. Dall’altra parte troviamo i nerazzurri che sono reduci dalla bruciante sconfitta contro il Barcellona che è costata la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. In campionato la squadra di Conte viene dal pareggio casalingo contro la Roma e in classifica è prima con due punti di vantaggio sulla Juventus.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 15 dicembre alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI FIORENTINA – Match da dentro o fuori per Montella che dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-5-2 con Dragowski in porta, pacchetto difensivo composto da Milenkovic, Pezzella e Caceres. A centrocampo Badelj in cabina di regia con Pulgar e Castrovilli mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Lirola e Dalbert. In attacco tandem offensivo composto da Chiesa e Vlahovic.

QUI INTER – Conte dovrebbe schierare la sua squadra con un modulo speculare: Handanovic tra i pali, pacchetto difensivo composto da D’Ambrosio, De Vrij e Skriniar. A centrocampo Brozovic in cabina di regia con Vecino e Borja Valero mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Candreva e Biraghi. In attacco tandem offensivo composto da Lukaku e Lautaro Martinez.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Fiorentina – Inter, valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno.

Le probabili formazioni di Fiorentina – Inter

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Montella

INTER (3-5-2): Handanovic, D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Candreva, Vecino, Brozovic, Borja Valero, Biraghi, Lukaku, Lautaro. Allenatore: Conte

STADIO: Artemio Franchi