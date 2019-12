Fiorentina-Inter 1-1, il tabellino: Vlahovic risponde a Borja Valero

Il tabellino di Fiorentina-Inter 1-1 il risultato finale: i nerazzurri passano in vantaggio con Borja Valero ma Vlahovic pareggia nel finale.

FIRENZE – Nel match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020 Fiorentina e Inter si dividono la posta in palio pareggiando 1-1. Nerazzurri subito in vantaggio con Borja Valero ma la Viola resta nel match e nel finale pareggia con un grandissimo gol del subentrato Vlahovic. Con questo pareggio la squadra di Conte viene agganciata dalla Juventus in testa alla classifica mentre la compagine di Montella resta in tredicesima posizione ma torna a fare punti dopo quattro sconfitte di fila.

Fiorentina-Inter 1-1: il tabellino del match

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj (66′ Benassi), Castrovilli (83′ Eysseric), Dalbert; Chiesa (59′ Vlahovic), Boateng. A disposizione: Terracciano, Ranieri, Venuti, Ceccherini, Eysseric, Cristoforo, Benassi, Zurkowski, Sottil, Ghezzal, Vlahovic, Pedro. Allenatore: Vincenzo Montella

INTER (3-5-2): Handanovic, Bastoni (88′ Godin), De Vrij, Skriniar, D’Ambrosio, Vecino, Brozovic, Borja Valero (84′ Agoumé), Biraghi, Lukaku, Lautaro Martinez (84′ Politano). A disposizione: Berni, Padelli, Godin, Dimarco, Ranocchia, Agoumé, Lazaro, Politano, Esposito. Allenatore: Antonio Conte

RETI: 8′ Borja Valero (I), 92′ Vlahovic (F)

AMMONIZIONI: Brozovic, Bastoni, Borja Valero, Lautaro Martinez (I), Badelj, Dalbert, Pulgar (F)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 3′ nel primo tempo, 6′ nel secondo tempo

STADIO: Artemio Franchi