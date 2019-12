Serie A, Inter – Genoa: le formazioni ufficiali

Le formazioni titolari della partita tra Inter e Genoa, gara valida per la 17ma giornata del campionato di Serie A 2019 – 2020

MILANO – Alle ore 18 in campo Inter e Genoa per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A si tratta dell’ultima sfida del 2019. La gara sarà diretta dall’arbitro Luca Pairetto della sezione di Nichelino coadiuvato dagli assistenti Colarossi e Gori; il quarto uomo sarà Abbattista mentre al Var ci sarà Di Bello con De Meo assistente Var. Sarà possibile seguirla in tempo reale con la nostra Web cronaca. Intorno alle ore 17 i due tecnici ufficializzeranno le formazioni che scenderanno in campo. Da una parte c’è Conte in piena emergenza infortuni con l’aggiunta di Lautaro Martinez e Brozovic squalificati. Dubbi A centrocampo con l’opzione Agoumé dal primo minuto dopo alcuni minuti giocati al Franchi mentre in difesa pare scontata la presenza dal primo minuto di Godin. Altro nodo da sciogliere è quello sulla presenza di Politano o Esposito al fianco di Lukaku.

Dall’altra parte Motta non se la vede meglio visto che si è aggiunto anche Pandev nela lista dei giocatori che non sanno possibile impiegare per qualifica a fianco insieme degli indisponibili Kouamé, Lerager e Zapata. L’ipotesi è quella del modulo 3-5-1-1 con Agudelo alle spalle dell’ex nerazzurro Pinamonti anche se non si esclude la possibilità di vedere al fianco dell’attaccante Favilli o Sanabria. Altri ballottaggi riguardano Ankersen che con Ghiglione e Pajac si giocano una maglia. Per quanto riguarda i precedenti tra le due squadre negli ultimi 5 incontri giocati al Meazza ben 5 successi dei nerazzurri l’ultimo nella stagione 2017/2018 con la firma di D’Ambrosio a 3 minuti dalla fine. Il più ampio successo dei nerazzurri casa è stato quello della stagione 1945-1946 quando vinse 9-1 mentre quello più frequente è di 1-0.

Le formazioni ufficiali di Inter – Genoa

INTER (3-5-2): Handanovic; Bastoni, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Borja Valero, Vecino, Biraghi; Esposito, Lukaku. A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, Godin, Dimarco, Lazaro, D’Ambrosio, Agoumè, Sensi, Politano. Allenatore: Conte

GENOA (3-5-2): Radu; Criscito, Romero, Biraschi; Cassata, Radovanovic, Ghiglione, Jagiello; Agudelo; Sanabria, Pinamonti. A disposizione: Jandrei, Marchetti, Goldaniga, El Yamiq, Ankersen, Schone, Pajac, Sturaro, Rovella, Cleonise, Favilli. Allenatore: Thiago Motta

Arbitro: Luca Pairetto di Nichelino

Stadio: San Siro Meazza di Milano