Benevento – Frosinone, le formazioni ufficiali del match

BENEVENTO – Tutto è pronto allo stadio Vigorito per l’inizio di Benevento – Frosinone, big match della diciassettesima giornata di Serie B. I sanniti sono in classifica con 37 punti, +9 sul Pordenone. I ciociari, dopo un avvio stentato, nell’ultimo turno successo casalingo contro il Pescara è terza posizione in classifica con 26 punti.

BENEVENTO – Montipò, Letizia, Caldirola, Kragl, Coda, Viola, Maggio (K), Hetemaj, Antei, Sau, Schiattarella. A disposizione: Manfredini, Gori, Del Pinto, Tuia, Volta, Improta, Basit, Gyamfi, R. Insigne, Vokic, Armenteros. Allenatore: Inzaghi

FROSINONE – Bardi, Zampano, Capuano, Gori, Paganini, Maiello, Dionisi, Beghetto, Ariaudo, Novakovich, Brighenti (K). A disposizione: Iacobucci, Bastianello, Citro, Haas, Salvi, Matarese, Tribuzzi, Vitale, Szyminski, Ciano, Trotta, Krajnc. Allenatore: Nesta

