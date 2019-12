La partita Barcellona – Alaves del 21 dicembre 2019 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la diciottesima giornata della Premier League, calcio d’inizio alle ore 16:00

BARCELLONA – Nel pomeriggio di Sabato 21 Dicembre ha luogo l’incontro tra Barcellona ed Alaves, valevole per la diciottesima giornata della Liga spagnola. Uno scontro riguarda due compagini che hanno seguito un percorso molto diverso tra loro fin qui ed occupano, di conseguenza, posizioni quasi opposte nel torneo. I blaugrana arrivano a questa sfida dopo il pari casalingo rimediato contro il Real Madrid, secondo in classifica, con il risultato di 0-0 nell’ultima giornata disputata. La formazione ospite, nel precedente turno di campionato, ha raccolto solo un pareggio tra le mura amiche contro il Leganes con il risultato finale di 1-1.

Si preannuncia una gara apparentemente di semplice lettura, con la squadra di casa che spera di poter confermare quanto di buono fatto in questa parte di stagione e quella ospite che vorrebbe rilanciarsi. La squadra di Ernesto Valverde, che attualmente occupa la prima piazza, con una vittoria, potrebbe consolidarsi nella posizione di vertice della graduatoria provando a staccare il Real Madrid appaiato in classifica. L’Alaves, invece, ha ben altre ambizioni ed è alla ricerca di punti importanti che consentirebbero di allontanare ulteriormente la pericolosa zona retrocessione della Liga.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

FC BARCELONA: A disposizione: Allenatore: Valverde.



CD ALAVéS: A disposizione: Allenatore: Asier Garitano.



Reti:

Le probabili formazioni delle due squadre

Di seguito, riportiamo i due schieramenti che potrebbero scendere in campo, al Camp Nou di Barcellona nel pomeriggio di Sabato 21 dicembre alle ore 16.00. Due moduli differenti, quelli proposti, che mostrano una particolare propensione offensiva e potrebbero davvero regalare molte emozioni. Nell’ultimo periodo la squadra di casa ha decisamente mostrato uno stato di forma discreto visti gli undici punti raccolti nelle ultime cinque uscite stagionali a fronte dei soli cinque ottenuti dagli ospiti nello stesso numero di partite. Per ciò che concerne i due schieramenti iniziali, se non dovessero verificarsi sorprese dell’ultimo momento, il Barcellona potrebbe schierare il trio offensivo formato da Griezmann, Messi e Suarez. Vidal dovrebbe partire come mezz’ala nel centrocampo a tre completato da De Jong e Busquets. L’Alaves dovrebbe proporre un attacco a due punte composto da Lucas Perez e Joselu; Pons dovrebbe agire al centro della linea mediana.

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Alba, Lenglet, Pique, Semedo; De Jong, Busquets, Vidal; Griezmann, Messi, Suarez. All. Valverde

Alavés (4-4-2): Pacheco; Ruben Duarte, Laguardia, Ely, Ximo Navarro; Luis Rioja, Wakaso, Pons, Aleix Vidal; Lucas Perez, Joselu. All. Garitano

Dove vedere la partita in streaming

La visione del match è disponibile in esclusiva attraverso la piattaforma Dazn. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 16:00, per un incontro che si prospetta davvero spettacolare.