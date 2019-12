Benevento – Frosinone: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Benevento – Frosinone del 21 dicembre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 18

BENEVENTO – Sabato 21 dicembre alle ore 18 andrà in scena Benevento – Frosinone, incontro valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020. Da una parte ci sono i sanniti che stanno demolendo il torneo: nell’ultimo turno successo esterno contro il Benevento e primo posto in classifica con 37 punti, +9 sul Pordenone. Dall’altra parte ci sono i ciociari che, dopo un avvio stentato, hanno cominciato a macinare punti: nell’ultimo turno successo casalingo contro il Pescara e terza posizione in classifica con 26 punti.

Sabato 21 dicembre alle ore 17 le formazioni ufficiali, dalle 18 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI BENEVENTO – Inzaghi dovrebbe mandare in campo la sua squadra col classico 4-4-2 con Montipò tra i pali, pacchetto difensivo composto da Maggio e Letizia sulle corsie esterne mentre nel mezzo Antei e Caldirola. A centrocampo Viola e Schiattarella in cabina di regia con Kragl e Tello sulle fasce laterali mentre in attacco il super tandem offensivo composto da Sau e Coda.

QUI FROSINONE – Nesta dovrebbe schierare la sua squadra col 3-5-2 con Bardi in porta, reparto difensivo composto da Brighenti, Ariaudo e Capuano. A centrocampo Maiello in cabina di regia con Haas e Paganini mezze ali mentre sulle corsie laterali spazio a Beghetto e Zampano. In attacco tandem offensivo composto da Ciano e Dionisi.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Benevento – Frosinone, valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Benevento – Frosinone

BENEVENTO (4-4-2): Montipò; Maggio, Antei, Caldirola, Letizia, Tello, Viola, Schiattarella, Kragl, Sau, Coda. Allenatore: Inzaghi

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano, Zampano, Haas, Maiello, Paganini, Beghetto, Ciano, Dionisi. Allenatore: Nesta

STADIO: Ciro Vigorito