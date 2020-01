Lecce – Udinese: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Lecce – Udinese del 6 gennaio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 18

LECCE – Lunedì 6 gennaio alle ore 18 andrà in scena Lecce – Udinese, match valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è la squadra di casa che è reduce da una sconfitta casalinga contro il Bologna e in classifica occupa la quintultima posizione con 15 punti, a pari merito con la Sampdoria. Se la passa meglio, invece, la squadra ospite che ha chiuso il 2019 vincendo in casa contro il sorprendente Cagliari ed in classifica occupa la quattordicesima posizione, in solitaria, con 18 punti. Dirigerà il match il signor Giua della sezione di Pisa.

La cronaca minuto per minuto

Lunedì 6 gennaio alle ore 17 le formazioni ufficiali, dalle 18 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI LECCE – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-1-2 con Gabriel in porta, pacchetto difensivo composto da Rispoli e Dell’Orco sulle fasce mentre Rossettini e Lucioni i centrali. A centrocampo Tachtsidis in cabina di regia con Petriccione e Tabanelli mezze ali. Poco più avanti agirà il rientrante Mancosu che supporterà il tandem d’attacco sarà composto da Falco e Lapadula.

QUI UDINESE – Gotti dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-5-2 con Musso in porta, pacchetto difensivo composto da De Maio, Troost-Ekong e Nuytinck. A centrocampo Mandragora in cabina di regia con De Paul e Fofana mezze ali mentre sulle fasce agiranno Larsen e Sema. La coppia d’attacco sarà composta da Okaka e Lasagna.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Lecce – Udinese, valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky e sulla piattaforma SkyGo.

Le probabili formazioni di Lecce – Udinese

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Dell’Orco; Tabanelli, Tachtsidis, Petriccione; Mancosu; Falco, Lapadula. Allenatore: Liverani

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Larsen, De Paul, Mandragora, Fofana, Sema; Okaka, Lasagna. Allenatore: Gotti

STADIO: Via del Mare di Lecce