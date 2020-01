Atalanta-Parma 5-0, il tabellino: ennesimo show della Dea

Il tabellino di Atalanta-Parma 5-0 il risultato finale: seconda manita consecutiva per la Dea che si avvicina al quarto posto della Roma.

BERGAMO – Nel match valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020 l’Atalanta schianta il Parma vincendo 5-0. Tutto semplice per la squadra nerazzurra che chiude i conti nella prima frazione grazie ai gol di Gomez, Freuler e Gosens mentre nella ripresa c’è spazio per la doppietta di Ilicic. La squadra di Gasperini, grazie a questo netto successo, sale a quota 34 punti avvicinandosi alla Roma e staccando il Cagliari mentre il Parma in settima posizione con 25 punti. Nel prossimo turno la Dea giocherò a San Siro contro l’Inter mentre i Ducali ospiteranno il Lecce.

Atalanta-Parma 5-0: il tabellino del match

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti, Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens, Gomez (78′ Malinovskyi), Ilicic (84′ Traorè), Muriel (72′ Zapata). A disposizione: Gollini, Rossi, Masiello, Castagne, Okoli, Pasalic, Malinovskyi, Barrow, Zapata, Traorè. Allenatore: Gasperini

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Pezzella, Grassi (78′ Brugman), Hernani, Barillà, Kucka (67′ Laurini), Kulusevski, Sprocati (46′ Inglese). A disposizione: Colombi, Alastra, Laurini, Dermaku, Scozzarella, Brugman, Inglese, Cornelius, Adorante, Siligardi. Allenatore: D’Aversa

RETI: 11′ Gomez (A), 34′ Freuler (A), 43′ Gosens (A), 60′ Ilicic (A), 71′ Ilicic (A)

AMMONIZIONI: Barillà, Pezzella, Kucka (P), Gomez, Freuler (A)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 0′ nel primo tempo, 0′ nel secondo tempo

STADIO: Gewiss Stadium