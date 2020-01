I suggerimenti per le scommesse sulle partite di sabato 11 gennaio sono dedicati agli anticipi della 19° giornata di Serie A, alla Premier League e alla Ligue 1

Sabato 11 gennaio spazio agli anticipi della diciannovesima giornata del campionato di Serie A, alla Premier League e alla Ligue 1. I pronostici di oggi riguardano complessivamente a sei gare relative a dette competizioni, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Cagliari – Milan 2 (ore 15)

Gara di apertura della diciannovesima giornata del campionato di Serie A. Il Cagliari proviene da tre sconfitte consecutive ma, grazie ad un avvio di stagione scoppiettante, è ancora sesto in classifica con 29 punti. Sette lunghezze in meno per il Milan, soltanto dodicesimo, che nell’ultimo turno disputato non è riuscito ad andare oltre lo 0-0 contro la Sampdoria nonostante l’ingresso in campo del neoacquisto Zlatan Ibrahimovic.

Lazio – Napoli 1 (ore 18)

Anticipo della diciannovesima giornata del campionato di Serie A. I biancocelesti provengono da nove vittorie consecutive, ultima delle quali quella conquistata in extremis sul campo del Brescia; in classifica sono terzi con 39 punti, a -6 dalle capoliste Inter e Juventus ma con una partita ancora da recuperare e quindi, in piena lotta scudetto. I partenopei non stanno attraversando un buon momento, nonostante il cambio di allenatore, e sono reduci dalla sconfitta casalinga per 1-3 rimediata dall’Inter; in classifica sono soltanto ottavi a quota 24.

Inter – Atalanta 1 (ore 20.45)

Anticipo serale e big match della diciannovesima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Conte proviene dalla vittoria ottenuta sul campo del Napoli ed è in testa alla classifica con 45 punti, a pari merito con la Juventus, decisa a conquistare il titolo di Campione d’inverno. Non sarà facile perché di fronte c’è l’Atalanta, che viene da due manite consecutive, contro Milan e Parma e in classifica è quinta a quota 34. La tradizione a San Siro non è favorevole agli orobici.

Leicester – Southampton (ore 16)

Gara valida per la ventiduesima giornata del massimo campionato inglese. Il Leicester proviene dalla vittoria per 0-3 ottenuta in trasferta sul campo del Newcastle e in classifica è secondo con 45 punti. Venti lunghezze in meno per il Southampton, dodicesimo e reduce dal pareggio casalingo contro il Crystal Palace.

Tottenham – Liverpool (ore 18.30)

Incontro valevole per la ventiduesima giornata del massimo campionato inglese. Il Tottenham proviene dal pareggio per 2-2 ottenuto in trasferta sul campo del Norwich e in classifica è sesto con 30 punti. Ben ventotto lunghezze in più per il Liverpool, abbondantemente in primo a +13 e reduce dalla vittoria casalinga contro il Wolverhampton.

Bordeaux – Lione over 2,5 (ore 18.30)

Match per la ventesima giornata del massimo campionato francese. Il Bordeaux proviene dalla vittoria di misura ottenuta in trasferta sul campo del Rennes e in classifica è tredicesimo con 26 punti. Stesse lunghezze per il Lione, reduce dal pareggio ottenuto in casa del Reims.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite dell’11 gennaio 2020

Cagliari – Milan 2 (2,35)

Lazio – Napoli 1 (2,12)

Inter – Atalanta 1 (2,05)

Leicester – Southampton 1 (1,55)

Tottenham – Liverpool 2 (1,70)

Bordeaux – Lione over 2,5 (2,10)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 565 euro