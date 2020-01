Serie A, Lazio – Napoli: per i bookmakers tanti gol e biancocelesti favoriti

Serie A, Lazio – Napoli: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma sabato 11 gennaio dalle ore 18. Per i bookmakers tanti gol e biancocelesti favoriti

ROMA -Sabato 11 gennaio dalle ore 18 si gioca Lazio – Napoli, incontro valevole per la diciannovesima e ultima giornata del giornata di andata del Campionato di Serie A 2019-2020. I biancocelesti provengono da nove vittorie consecutive, ultima delle quali quella conquistata in extremis sul campo del Brescia; in classifica sono terzi con 39 punti, a -6 dalle capoliste Inter e Juventus ma con una partita ancora da recuperare e quindi, in piena lotta scudetto. I partenopei non stanno attraversando un buon momento, nonostante il cambio di allenatore, e sono reduci dalla sconfitta casalinga per 1-3 rimediata dall’Inter; in classifica sono soltanto ottavi a quota 24. Anche la tradizione è favorevole alla Lazio: il bilancio parla di partite giocate all’Olimpico, con 26 vittorie dei padroni di casa e 18 affermazioni degli ospiti. Negli ultimi sei incontri disputati all’Olimpico il Napoli ha sempre vinto. La squadra partenopea è l’unica che Inzaghi non ha mai battuto da quando è alla guida della squadra capitolina.

I bookmakers prevedono la vittoria della Lazio. Il segno 1, infatti, è quotato mediamente 2,10. Il segno X è offerto da 3,70 a 3,75 mentre il segno 2 è dato da 3,25 a 3,30.

Per quanto riguarda la doppia chance, l’ 1/X è offerto da 1,33 a 1,34; l’X/2 da 1,74 a 1,75 mentre l’1/2 vale da 1,25 a 1,27.

I bookmakers pensano che all’Olimpico sarà spettacolo e che i gol saranno numerosi: l’Under 2,5 vale in media 2,30, l’Over 2,5 da 1,57 a 1,65. Sembrano anche certi che andranno a segno entrambe le squadre: il No Goal vale da 2,40 a 3,50, il goal da 1,27 a 1,48.

Il risultato più esatto potrebbe essere l’1-1 (da 6,75 a 7,50) seguito dal 2-1 (da 8,25 a 9,00) e dall’1-0 (a 10,00).

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale da 3,50 a 3,60.