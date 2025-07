I consigli del giorno 3 luglio 2025 riguardano gli Europei femminili, la Copa di Argentina e il calcio boliviano

Giovedì 3 luglio si disputano le gare dei Mondiali per Club, degli Europei femminili e della Coppa boliviana. I pronostici di oggi riguardano complessivamente cinque gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Belgio D-Italia D 2 (ore 18)

Gara valida per la prima giornata degli Europei femminili. L’Italia femminile, sotto la guida del commissario tecnico Andrea Soncin, si prepara ad affrontare una sfida dal sapore di rivincita contro il Belgio, avversario che nelle ultime tre occasioni ha avuto la meglio, compresa la dolorosa eliminazione a EURO 2022.

Svizzera D-Norvegia D 1 (ore 21)

Gara valida per la prima giornata degli Europei femminili. La Spagna, campionessa del mondo in carica, cercherà di confermare il suo status di favorita del torneo nel derby iberico contro il Portogallo.

Platense-Ind. Rivadavia 1 (ore 22.15)

Incontro valevole per i sedicesimi di finale della Copa di Argentina. Platense arriva galvanizzato dal trionfo nel Torneo Apertura, il primo titolo nazionale in 120 anni di storia, e punta a proseguire il momento magico anche in coppa.Rivadavia ha superato Estudiantes de Buenos Aires e arriva con fiducia, avendo perso solo una delle ultime otto partite.

Oriente Petrolero-Universitario de Vinto 1 (ore 2.30)

Match valido per la Copa Paceña, una delle competizioni nazionali in Bolivia. Oriente Petrolero arriva da una buona striscia di risultati, con una vittoria e due pareggi nelle ultime tre uscite. Universitario de Vinto, invece, ha ottenuto una vittoria, un pareggio e una sconfitta nelle ultime tre gare.

GV San José-Academia de Balompie 1 (ore 21)

Incontro valido per la Copa Paceña, una delle competizioni nazionali in Bolivia.GV San José arrivava con due pareggi e una sconfitta nelle prime tre gare del girone, mentre l’Academia del Balompié guidava il gruppo con 6 punti in tre partite

