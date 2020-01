Viterbese – Bari: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Viterbese – Bari del 12 gennaio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 21esima giornata di Serie C, calcio d’inizio alle ore 15

VITERBO – Domenica 12 gennaio alle ore 15 torna il campionato di Serie C. Uno dei match della 21esima giornata, è Viterbese-Bari. Due squadre con ambizioni differenti. I galletti sono secondi in graduatoria con 39 punti, insieme ai lucani del Potenza. I pugliesi stanno correndo per cercare di disputare i play off, per provare a ritornare nella serie cadetta. I laziali invece con 24 punti, occupano una posizione di mezza classifica. La zona calda però dista solo sette punti, quindi far punti la terrebbe lontana dalla zona pericolosa. I biancorossi ospiti, stanno lavorando anche sul mercato in maniera interessante, per provare a rinforzare la rosa. L’allenatore Vivarini potrebbe presto accogliere due elementi, del calibro di Laribi e Ninkovic. Allo stadio Enrico Rocchi, la Viterbese dovrebbe sempre giocare con il solito modulo 3-4-3. Per i leoni sarà una partita certamente difficile, visto che gli ospiti hanno a disposizione una rosa sicuramente più attrezzata. Nell’ultima uscita casalinga però i viterbesi si sono imposti sulla Virtus Francavilla, con il risultato di 2-1.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 12 gennaio alle ore 14 le probabili formazioni, dalle 15 la webcronaca della partita.

Le probabili formazioni di Viterbese – Bari

Vediamo insieme quali potrebbero essere le formazioni, che domenica potrebbero scendere in campo. Il mister laziale Antonio Calabro, dovrebbe proporre il solito modulo.

VITERBESE (3-4-3): Vitali, Atanasov, Markic, Baschirotto, De Giorgi, Sibilla, De Falco, Urso, Pacilli, Volpe, Errico. Allenatore: Calabro

BARI (4-3-1-2): Frattali, Berra, Sabbione, Di Cesare, Perrotta, Schiavone, Bianco, Hamlili, Terrani, Simeri, Antenucci. All: Vivarini.

Dando uno sguardo alle due formazioni, il Bari parte certo con i favori del pronostico. Alcuni elementi sono di categoria superiore. Su tutti Mirko Antenucci, che per anni ha militato sia in serie B, che nella massima serie. Il bomber dei galletti, finora ha messo a segno 13 gol. Per i padroni di casa della Viterbese invece il bomber Volpe, finora ben otto centri in campionato, è l’uomo piu pericoloso. Tounkara, sette gol, invece è squalificato e non sarà della gara.

Dove vedere la gara in TV e in streaming

Domenica 12 gennaio va in campo il match Viterbese-Bari nell’ambito della ventunesima giornata del campionato di serie C ex-Lega Pro con calcio d’inizio alle ore 15,00. E la partita avrà come sempre anche copertura streaming. Per vederla sarà necessario sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eleven Sports (ex Sportube), la tv online dedicata al mondo dello sport e che anche quest’anno si è aggiudicata i diritti di trasmissione della terza serie. La telecronaca di Viterbese-Bari e dei match seguenti della squadra pugliese sarà dunque disponibile sul canale dedicato alla Serie C, Eleven Sports.