Coppa Italia, Lazio – Cremonese: biancocelesti dati nettamente favoriti

Lazio – Cremonese: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma martedì 14 gennaio dalle ore 18.

ROMA – Martedì 14 gennaio dalle ore 18 allo Stadio Olimpico si gioca Lazio – Cremonese, incontro valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. In campionato i biancocelesti sono reduci dalla decima vittoria consecutiva. Questa volta hanno avuto la meglio contro il Napoli, grazie a un gol realizzato nel finale da Immobile, che si è così confermato capocannoniere. In classifica la squadra di Inzaghi è terza con 42 punti ma deve ancora recuperare una partita. Nel campionato cadetto i grigiorossi vengono dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Pordenone e sono diciassettesimi a quota 21; sono arrivati fin qui dopo aver eliminato l’Hellas Verona. Non si sa ancora chi siederà sulla panchina della Cremonese al posto dell’esonerato Baroni. Chi avrà la meglio affronterà ai quarti la vincente tra Napoli e Perugia.

Diretta Lazio – Cremonese

Coppa Italia, Lazio – Cremonese: per i bookmakers padroni di casa nettamente favoriti

Il segno 1 è quotato da 1,12 a 1,13. Il segno X è offerto da 8,50 a 10,00 mentre il segno 2 è dato in media a 16,00.

Per quanto riguarda la doppia chance, l’X/2 da 5,50 a 6,15 mentre l’1/2 vale da 1,04 a 1,05.

I bookmakers pensano che i gol saranno numerosi: l’Under 2,5 vale da 3,00 a 3,05, l’Over 2,5 in media 1,35. Pensano che non andranno a segno entrambe le squadre: il No Goal vale da 1,33 a 1,57, il goal mediamente a 2,30.

Il risultato più esatto potrebbe essere il 2-0 (da 5,75 a 6,25) seguito dal 3-0 (da 6,50 a 7,00) e dall’1-0 (a 9,00).

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale da 5,00 a 5,50.